Dit is de lelijkste auto aller tijden

Waarom dit merk nieuwe auto’s van 30 meter hoogte te pletter laat storten

13 november Volvo liet onlangs voor eerst meerdere splinternieuwe modellen uit een kraan vallen, vanaf een hoogte van 30 meter. De reden is dat Volvo hulpverleners zo betere inzichten wil bieden in hoe ze inzittenden in kritieke toestand zo snel mogelijk uit het wrak kunnen halen.