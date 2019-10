Dit is de op één na snelste SUV ter wereld

De Lamborghini Urus is een rijdende middelvinger, de eerste keuze van nieuw geld - een imposant ogende SUV die blaft en bijt. Het is echter bovenal een heerlijke ‘guilty pleasure’.

Lamborghini krijgt als sportwagenmerk wel eens het verwijt dat het puur heeft gekozen voor een SUV om snel te cashen. Feit is echter dat het Italiaanse merk op dit gebied meer ‘heritage’ heeft dan alle andere automerken samen. In de jaren tachtig had Lamborghini namelijk ook al zo’n ‘foute’ SUV in het gamma. De 450 pk sterke LM002 had een V12 onder de kap met 450 pk, die we destijds kenden uit de Lamborghini Countach. Plankgas haalde de LM002 een top van 210 km/u en sprinten van 0-100 km/u deed hij in 7,8 seconden. Hoewel de Urus dat anno 2019 een stuk sneller doet, waren dat voor een SUV destijds ongekende prestaties.

De Lamborghini Urus kan dus worden gezien als de spirituele opvolger van de LM002. Ook dit is een echte Super-SUV; een auto die dankzij zijn afmetingen, krachtsexplosies en uitstraling van een tank vooral uitstraalt dat de eigenaar het voor zichzelf goed heeft geregeld en zich niet schaamt om dat uit te stralen naar zijn medeweggebruikers. Het is niet de eerste auto die een tamelijke anti-sociale uitstraling heeft. De BMW X6 is ook zo’n ‘anabolenbak’ en recentelijk zijn er nog meer dikke SUV’s bijgekomen in de vorm van de Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan.

Volledig scherm Lamborghini Urus © Lamborghini

Desondanks oogst de Urus in Nederland alleen maar opgestoken duimen en geen andere vingers. Dat komt wellicht doordat de auto hier vooral door de jeugd vooral wordt geassocieerd met Enzo Knol – de knuffelblogger met zijn vriendelijke uitstraling, die allesbehalve patserig overkomt in zijn dagelijkse blogs. Vreemd genoeg valt de auto ook in de smaak bij een groot aantal dames die we toch wel als stijlvol moeten omschrijven. Wellicht komt het door de kleur ‘Blu Elseos’ van onze testauto, die veel minder ‘in your face’ is dan bijvoorbeeld de gele kleur die in de regel door meer extraverte personen wordt gekozen.

De Urus is technisch gezien verwant aan de Audi Q7 en toch is het een compleet andere auto. In het interieur zie je de overeenkomsten aan een aantal zaken terug, maar toch straalt de auto ook hier vooral Lamborghini uit. Overal zie je logo’s van de vechtstier, tot de hoofdsteunen van de achterstoelen aan toe. En dan is er nog de kenmerkende zeskantige vormgeving van een aantal interieurdetails.

Volledig scherm Lamborghini Urus © Lamborghini

Mocht je nog twijfelen aan het feit dat je in een explosieve SUV zit, klap dan het rode kapje omhoog waar de startknop onder zit, plaats je voet op de rem en druk op start. Met een geweldige roffel komt de motor tot leven. Alle kleppen in het uitlaatsysteem staan open – zogenaamd als koude start-procedure, maar in werkelijkheid alleen maar bedoeld als stukje auditieve borstklopperij om aan te geven dat het hier niet alleen maar gaat om een ruwe bolster.

Dat de Urus geen blanke pit heeft, wijzen alleen de cijfers op papier al uit. Met zijn 650 pk sterke vermogen is het de krachtigste SUV op de markt. Aan dat vermogen kan zelfs de 288.707 euro kostende Bentley Bentayga niet tippen. In 3,6 tellen accelereert de bijna 2.200 kilo zware, dubbel geblazen Lamborghini naar 100 km/u, terwijl de topsnelheid niet minder dan 305 km/u bedraagt. Na een halve minuut sluiten de kleppen in het uitlaatsysteem zich weer. In deze normale stand zou je kunnen denken dat de Urus een SUV is als alle andere. De besturing is wat direct en de vering wellicht wat aan de ferme kant, maar comfortabel rijden is zeer wel mogelijk.

Volledig scherm Lamborghini Urus © Lamborghini

Maar zodra de stand Sport of Corsa wordt ingeschakeld, verhardt het onderstel zich, gaan alle kleppen open en zakt de carrosserie van de Urus dichter naar het wegdek. De motor brult, de uitlaten lijken op geweerkolven gezien de knallen die eruit komen bij het loslaten van het gaspedaal en de motor sleurt de 2.179 kilo wegende kolos keer op keer onvermoeibaar richting de einder. Het is opwindend en verslavend.

Ondanks zijn gewicht van 2.179 kilo, voelt de Urus indrukwekkend lichtvoetig aan. Dat komt door zijn vierwielaandrijving, actieve stabilisatorstangen, torque vectoring en achterwielbesturing. Over ‘terreinrijden’ heeft Lamborghini ook nagedacht. Er zijn hiervoor drie speciale rijmodi: Neve (sneeuw), Terra (gravel) en Sabbia (zand). Ook kan de grondspeling met 40 mm worden vergroot. Daarnaast kunnen de motorkarakteristiek, de stuurbekrachtiging en het schakelgedrag van de automaat aan de persoonlijke wens worden aangepast.

Volledig scherm Lamborghini Urus © Lamborghini

Het dikke stuurwiel voelt eveneens lekker solide aan. Ook fijn: de uitstekende remmen met een enorme stopkracht. Ze zijn goed te doseren en we hebben ze ondanks een paar snelle sessies op buitenwegen nooit kunnen betrappen op enige vorm van fading. De Urus is met vijf zitplaatsen en 616 tot 1.596 liter bagageruimte bovendien een volwaardige gezinswagen. Onze testauto was voorzien van twee individuele zetels achterin, maar ook een achterbank behoort tot de mogelijkheden. Wie echt het terrein in wil met de Usus, kan kiezen voor terreinbanden en bodembeschermplaten.