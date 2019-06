Dit is de snelste tractor ter wereld

Achter het stuur van de JCB zat de bekende motorcoureur en Britse tv-presentator Guy Martin. Later dit jaar zal het Britse Channel 4 een documentaire uitzenden over de recordpoging. Het oude record was in handen van Top Gear. Zij haalden vorig jaar met een omgebouwde trekker een topsnelheid van 140,4 kilometer per uur. De Fastrac is inmiddels 28 jaar in productie.