Dit is het nut van aanvullende autoverzekeringen

Aanvullende autoverzekeringen kunnen nuttig zijn. Want wie trekt de portemonnee als iemand een bot heeft gebroken, of last heeft van whiplash? Wie betaalt voor een advocaat, als onenigheid na een aanrijding wordt uitgevochten bij de rechter?

De meeste automobilisten kennen maar drie soorten autoverzekering: WA, WA+, en all-risk. Deze dekken echter alleen materiële schade aan auto’s. Maar daarmee is niet altijd alles gedekt. Vaak is sprake van immateriële schade, bijvoorbeeld wanneer iemand gewond raakt. Autoverzekeraars bieden voor die kosten aanvullende verzekeringen aan. ,,Gemiddeld kosten die vijf euro per maand, per aanvulling”, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer.

Letsel bij bestuurder en passagiers gedekt

Zo'n extra verzekering kan door de geringe kosten aantrekkelijk lijken, maar soms dubbelt de dekking met een verzekering die je al hebt. Wie zich goed informeert, bespaart geld. Met een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) ben je als bestuurder na een ongeval verzekerd voor schade aan kleding of andere spullen van jezelf en eventuele passagiers na een aanrijding. Deze aanvullende polis dekt ook de kosten van letsel bij bestuurder en passagiers. Dit geldt zelfs als de bestuurder schuldig is aan het ongeval.

Een bestuurder die gewond raakt, kan medische kosten ook verhalen op de zorgverzekering. Passagiers met letsel of schade aan hun eigendommen kunnen een claim indienen bij de WA-verzekering van de bestuurder. Waarom is een SVI als aanvulling dan toch handig? ,,De dekking van een SVI komt bovenop die van de zorgverzekeraar”, zegt Dijcks van Independer. “Je ontvangt dus een extra vergoeding in geval van letsel of andere schade. Als dat nodig is”.’

Nuttig voor bestuurder zelf

Ook de Consumentenbond meent dat het goed is om na te denken over een inzittendenverzekering. ,,Veel schades kunnen worden geclaimd op de WA-verzekering van degene die het ongeval veroorzaakt”, zegt woordvoerder Gerard Kroon. ,,En noodzakelijke medische kosten zijn gedekt via de zorgverzekering, zowel voor de bestuurder als passagiers. Maar wanneer je als bestuurder zelf een ongeluk veroorzaakt, is schade aan bagage en een financiële vergoeding bij blijvende invaliditeit en verlies van inkomen bijvoorbeeld niet gedekt. Ook niet via een volledig casco - allrisk - autoverzekering. De inzittendendekking is eveneens nuttig als er geen schuldige valt aan te wijzen, want in dergelijke gevallen keert de WA-verzekering niets uit.”

Ongevallen-inzittenden-verzekering niet altijd nodig

Een vergelijkbare, minder uitgebreide en dus goedkopere aanvulling is de ongevallen-inzittenden-verzekering (OVI). Deze keert een vast bedrag uit als de bestuurder of een passagier bij een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Independer adviseert wel de schadeverzekering voor inzittenden te kiezen, maar niet de ongeval-inzittenden dekking. ,,Een SVI is vooral van belang voor de bestuurder zelf’, legt Dijcks uit. ,,Elke passagier kan immers in principe de bestuurder aansprakelijk stellen voor schade, die wordt betaald uit de WA dekking van de bestuurder.”

Soms zijn een schadeformulier en wat foto’s niet genoeg om helder te krijgen wie de schuldige is bij een aanrijding. Een rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen vergoedt juridische hulp bij conflicten rond je auto. Deze aanvulling op de autoverzekering dekt de kosten als er een jurist nodig is om je onschuld te verdedigen of de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Het opstellen van een professionele schadeberekening wordt ook vergoed.

Juridische hulp

Krijg je hoogoplopende ruzie met je garage, of dreigt strafvervolging na een verkeersovertreding? Ook dan dekt deze aanvullende polis de kosten van juridisch advies. Deze aanvulling is vaak dubbelop voor wie al een algemene rechtsbijstandsverzekering heeft met verkeersdekking. Zo’n polis dekt juridische bijstand niet alleen bij conflicten waar je als automobilist in terecht komt, maar ook als voetganger, fietser en bestuurder van een motor.

Een bijzonder soort aanvulling op de autoverzekering is de verhaalsrechtsbijstandverzekering. Deze vergoedt alleen juridische hulp bij het verhalen van (letsel)schade op de tegenpartij. ,,Het is bijzonder lastig in te schatten wat de kans is dat je schade oploopt buiten je eigen schuld”, zegt Menno Dijcks van Independer. “Deze aanvulling is daarom het best aan te raden voor mensen die veel kilometers maken. Voor hen ligt het risico op schade immers het hoogst.”

No-claim beschermer

Deze aanvulling is een soort ‘verlaat de gevangenis zonder betalen’-kaart. Je kunt er één keer per jaar schade mee claimen bij je verzekeraar, zonder dat dit tot een premiestijging leidt. ,,Deze bescherming geldt alleen bij je huidige verzekeraar”, zegt verzekeringsexpert Dijcks van Independer. “Bij het claimen verlies je wel schadevrije jaren. Overstappen naar een andere aanbieder kan dus alsnog een premieverhoging betekenen.” De prijs van een no-claim beschermer hangt bij Allianz, Centraal Beheer en FBTO af van de dekking en de leeftijd van de verzekerde. De Goudse gooit twintig procent bovenop de premie. Andere verzekeraars werken met een vaste toeslag per maand voor de beschermer, gemiddeld zo’n tien euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.