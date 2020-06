Dit is het vaakst doodgereden dier van Europa

Het instituut komt tot deze uitkomst na het bestuderen van 90 overzichten uit 24 Europese landen. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Ecology and Environment. In totaal ging het om 423 vogelsoorten en 212 zoogdiersoorten.



Het dier dat het vaakst eindigt onder een autoband is de merel, met gemiddeld 11,94 dode exemplaren per kilometer snelweg per jaar, direct gevolgd door de dwergvleermuis (1,76 slachtoffers per kilometer per jaar). De risico’s verschillen per land: de wegen in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië zijn het dodelijkst voor dieren, aldus het onderzoek.