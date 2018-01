Dit is wat we nu al weten over de nieuwe Porsche 911

Porsche lanceert dit najaar zijn nieuwe Porsche 911, de beroemdste sportwagen ter wereld. Er is officieel nog weinig tot niets over bekend, maar onze autoredactie heeft al aardig wat feiten weten te achterhalen.

De Porsche 911 is een auto die door de autowereld al decennialang als maatstaf wordt gezien. Het is bovendien de meest iconische en beroemde sportwagen ter wereld. Niet verrassend dus dat de nieuwe 911 qua uiterlijk en proporties sterk lijkt op zijn voorganger, ook al doordat de technische basis van de huidige 911 – die als interne fabrieksnaam 991 heeft – behouden blijft.

992

De nieuwe Porsche 911 gaat intern 992 heten. De auto, die dit najaar zijn wereldpremière beleeft, is op deelgebieden best anders dan het huidige model. De voorkant bijvoorbeeld oogt stoerder en indrukwekkender. Aan de achterzijde zien we een smalle LED-lichtbalk, waarboven de uitschuifbare spoiler zich over de volle breedte kan uitstrekken. Ook opvallend: de beugelhandgrepen worden vervangen door klaphandgrepen en de uitlaatpijpen steken verder naar achteren uit dan voorheen.

Vanaf 400 pk

De nieuwkomer is voorzien van nieuwe bumpers, ander bodywork, andere verlichting en een nieuwe bodemplaat. Het belangrijkste nieuws is echter dat de nieuwe 911 niet leverbaar zal zijn met viercilinder motoren. De veelbesproken combinatie van een 2,5 liter viercilinder boxermotor met turbocompressor en een hybride module is dus in de wacht gezet. De nieuwe 911 krijgt 3.0 liter zescilinders met een vermogen vanaf 400 pk. De motor is wel klaar voor hybride aandrijving – dit om voorbereid te zijn op het aanscherpen van emissievoorschriften en toegangsbeperkingen in steden. Maar omdat een viercilinder met hybride funest kan zijn voor de beeldvorming van de 911, wordt de introductie van een Plug-in hybride uitvoering zo lang mogelijk uitgesteld.

Digitaal dashboard

Het eerste wat aan de binnenzijde opvalt, is dat het instrumentenpaneel kennismaakt met digitale displays. De toerenteller blijft analoog, maar alle data die aan weerszijden daarvan worden weergegeven, verschijnen op digitale schermen. Op de middenconsole is, nog prominenter dan momenteel het geval is, een infotainmentscherm geplaatst. Het scherm lijkt bovendien te groeien. Opvallend is dat de hendel voor de – in dit geval – PDK-transmissie behoorlijk krimpt. Porsche wisselt de reguliere keuzehendel voor een kleiner exemplaar. Deze kent slechts drie standen: R, N en D. De standen P en M voor Park en Manual krijgen eigen drukknoppen achter de schakelpook. Ook zal het interieur meer nog dan nu verwijzingen tellen naar klassieke Porsches uit het verleden.

Geen middenmotor

Hoewel sommigen vreesden of verwachtten dat de nieuwe generatie Porsche 911 zou worden voorzien van een middenmotor – zoals nu bij de race-versie RSR al het geval is – blijft de 911 een model met de motor achterin. Toch wordt de motor opnieuw een paar meter naar voren geplaatst om de gewichtsverdeling en wegligging verder te verbeteren. De spoorbreedte wordt eveneens verder vergroot en de aerodynamica verbeterd.

48 volt

De motoren blijven qua inhoud eveneens onveranderd. Pas is 2022 komt daar verandering in, wanneer dit model een facelift krijgt. Wel wordt de auto voorzien van een 48 volt boordnet, iets waarin andere luxemerken als Audi en Mercedes het merk voor gingen. Aanvankelijk verschijnen de Carrera en Carrera S op de markt, gevolgd door steeds snellere smaken. Een Turbo, Turbo S, GT3 en GT3 RS zitten natuurlijk in het vat, maar reken op een reeks extra 911-variaties, zoals de T, R en misschien wel de GT2.

