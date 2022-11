Dit kost de Peugeot 408: 308-alternatief is ‘origineler’ maar ook duurder

De nieuwe Peugeot 408 is een opvallender en origineler alternatief voor de ‘gewone’ 308, maar de vijfdeurs ‘crossover’ blijkt ook wat prijziger. In Nederland kost de goedkoopste 408 minimaal 41.390 euro, ongeveer 3.000 euro meer dan een vergelijkbaar uitgeruste 308 SW. Wie een 408 kiest, krijgt echter wel een veel spraakmakender auto voor de deur.

Voor die 41.390 euro kan je bij de Peugeot-dealer aankloppen voor de lichtst gemotoriseerde 408. Die heeft de bekende 1.2 Puretech benzinemotor in zijn neus, die met hulp van een turbo een vermogen van 130 paardenkrachten (96 kilowatt) levert en altijd is gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen. Dezelfde aandrijflijn levert het Franse merk ook in heel wat andere modellen, waaronder de 308 SW. Wie die stationwagon van de 308 bestelt in dezelfde uitrusting als de basis-408, betaalt momenteel minimaal 38.150 euro.

De 1.2 Puretech is de enige 408 zonder elektrische aandrijving. De andere twee opties in de prijslijst zijn allebei een hybride met een stekker: dankzij een accupakket van 12,4 kilowattuur kan je volgens Peugeot elke laadbeurt tot 60 kilometer elektrisch rijden. De goedkoopste 408 Plug-in Hybrid heeft een totaalvermogen van 180 pk (133 kW) en kost minimaal 46.160 euro, terwijl de sterkere variant 225 pk (165 kW) levert en minstens 49.669 euro kost.

Volledig scherm De Peugeot 408 komt ook als stekkerhybride, met 180 en 225 pk © Peugeot

Voor de snelle beslissers heeft de Nederlandse Peugeot-importeur een speciale First Edition samengesteld. Van deze uitvoering worden er niet meer dan vijftig geproduceerd. Deze hebben allemaal de sterkste motorversie met 225 pk en zijn uitgerust als GT, het meest luxe uitrustingsniveau. Voor 51.260 krijg je dan onder meer de bijzondere grijsblauwe lak (Bleu Obsession, noemt Peugeot hem) die je op de eerste foto’s ziet, naast indrukwekkend ontworpen 20-inch lichtmetalen wielen en een bijzondere combinatie van kunstleer, textiel en alcantara bekleding in het interieur.

Peugeot 408: ‘Voor wie originaliteit zoekt’

Met de 408 biedt Peugeot een auto aan die een aparte mix vormt van verschillende carrosserievormen. Het merk noemt dit een auto voor mensen die meer originaliteit zoeken dan traditionele modellen bieden. De 408 voegt op dat punt zeker wat toe: hoewel de auto veel van zijn onderdelen deelt met de compactere 308, is zijn ontwerp een stuk eigenzinniger. Dankzij grotere wielen (minimaal 17-inch) en beschermingsranden rond de wielkasten en dorpels heeft hij meer weg van een SUV, maar zijn dak ligt dan weer veel lager dan die van bijvoorbeeld een 3008.

Volledig scherm De Peugeot 408 is een opvallende verschijning © Peugeot

Ondanks die snel aflopende daklijn belooft Peugeot veel ruimte achterin. Omdat er meer afstand tussen de voor- en achterwielen zit dan bij een 308, heb je inderdaad over de beenruimte minder te klagen. Wel blijkt bij onze eerste kennismaking dat de instap voor de achterste passagiers wat krap is: met name langere mensen moeten echt hun hoofd intrekken bij het in- en uitstappen. Dat is een direct gevolg van de coupé-achtige uitstraling van de 4,68 meter lange 408.

Die trendy koetswerkvorm heeft ook zijn uitwerking op de bagageruimte, die met een minimale inhoud van 536 liter overigens zeker niet klein is. Met de achterbank neer, stijgt het volume volgens Peugeot tot meer dan 1.600 liter. Dat is netjes, maar door de schuin aflopende achterklep houd je wel minder plaats over voor hogere spullen, terwijl baasjes van honden (en hun viervoeters zelf) beter af zijn met de rechtere achterkleppen van een 308 SW of 3008.

Volledig scherm De Peugeot 408 lijkt op de 308 vanbinnen © Peugeot

Peugeot 408: als Allure, Allure Pack of GT

Geïnteresseerden in de nieuwe 408 kunnen bij Peugeot kiezen uit drie uitrustingsniveaus: de Allure, de Allure Pack en de GT. De Allure heeft onder meer standaard twee in hoogte verstelbare voorstoelen, een in twee zones gescheiden klimaatcontrole met een luchtkwaliteitssysteem in het interieur, een in twee delen neerklapbare leuning van de achterbank, Apple Carplay en Android Auto. De Hybrid-uitvoeringen krijgen daar opmerkelijk genoeg een adaptieve cruise control en een autonoom noodremsysteem bij, die op de versie met alleen een benzinemotor niet standaard zijn.

De Allure Pack krijgt op zijn beurt grotere lichtmetalen wielen (19 inch in plaats van zeventien), gelaagde voorste zijruiten die voor een stillere cabine zorgen, een systeem dat helpt om van rijstrook te wisselen, parkeersensoren in de voorbumper en een systeem dat waarschuwt voor kruisend verkeer bij achteruitrijden. De GT – de topuitvoering dus – is tot slot te herkennen aan een grille in de kleur van de carrosserie, stoerdere 19-inch wielen (20-inch is optioneel), donkere interieurbekleding en een digitaal instrumentenpaneel met 3D-effect. Elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming en massagefunctie zitten standaard op de First Edition, voor die luxe moet je normaal gesproken bijbetalen.

Volledig scherm Qua design durft Peugeot weer écht onderscheidend te zijn: deze spraakmakende lichtmetalen wielen (20-inch, optioneel voor de GT) passen in de beste Franse traditie © Peugeot

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.