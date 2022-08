Dit kost te hard rijden in het buitenland

Je hoeft geen notoire hardrijder te zijn om een bon te krijgen. In Nederland heeft 95 procent van de boetes betrekking op overschrijdingen van minder dan 20 kilometer per uur. Het kost je minimaal 29 euro.

België

Als je de maximumsnelheid overschrijdt in België, dan ben je voor de eerste 10 km/u altijd 50 euro kwijt. Binnen de bebouwde kom komt er daarna per km/u te hard rijden 10 euro bij. Buiten de bebouwde kom kost elke extra km/u te hard 5 euro. Rijd je meer dan 20 km/u te hard binnen de bebouwde kom, of 30 km/u buiten de bebouwde kom, dan kun je ook nog een rijverbod krijgen. Het risico op een bekeuring is bij onze zuiderburen groter dan ooit: in België zijn er de laatste jaren meer controles bijgekomen, ook meer trajectcontroles.