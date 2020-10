Dit monster is de ideale gezinsauto voor ouders met race-aspiraties

De Brabus Rocket 900 is 888 pk sterk en heeft een trekkracht van 1250 Newtonmeter. Daarmee ben je zo bij de Ikea en sleep je moeiteloos de zwaarste caravans voort - desnoods over het circuit.

Brabus is de naam van een Duits tuningbedrijf dat zich specialiseert in het ‘verfraaien’ en sneller maken van Mercedes-modellen. De nieuwe Brabus Rocket 900 is gebaseerd op de Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-door coupé. Een handige gezinsauto met vier deuren en voldoende beenruimte achterin. Helaas heeft deze auto standaard een 4,0-liter V8 met dubbele turbocompressor en dat vinden ze bij Brabus te weinig.

Bij de tuner wordt het normaal gesproken ‘slechts’ 639 pk sterke blok dan ook vergroot tot 4,5 liter. Daarnaast monteert Brabus een op maat gemaakte, nauwkeurig uitgebalanceerde krukas met een grotere slag en ook krijgt het monster andere zuigers, cilinders en zuigerstangen: altijd handig om in Nederland overdag een topsnelheid van 100 km/u te kunnen halen.

Volledig scherm Brabus Rocket. © Brabus

Ook de turbo's, het inlaatsysteem en de uitlaten van Mercedes-Benz vinden ze kennelijk maar niets, want die worden eveneens vervangen. Daarnaast krijgt het motormanagement een flinke oppepper, zodat de auto uiteindelijk 888 pk sterk is. Het koppel is begrensd op 1050 Newtonmeter, want die 1250 Newtonmeter kan de aandrijflijn niet helemaal aan.

Brabus zegt dat de auto in slechts 2,8 seconden sprint van 0 tot 100 km/u, binnen 9,7 seconden rijdt de auto 200 km/u en de 300 wordt binnen 23,9 seconden aangetikt. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 330 km/u. Om je te onderscheiden van paupers in een standaard AMG GT is de auto voorzien van bredere spatborden, een koolstofvezel achterspoiler en -diffuser en speciale wielen.

Er worden er slechts 10 van gemaakt en ze kosten in Duitsland 427.000 euro exclusief belastingen. Bewegende beelden vind je hier.

Volledig scherm Brabus Rocket. © Brabus

