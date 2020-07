Dit nieuwe automerk gaat door waar Land Rover stopt

Sir Jim Ratcliffe is eigenaar van INEOS, een van de grootste chemiebedrijven ter wereld en tevens een van de rijkste inwoners van Groot-Brittannië. In eerste instantie wilde de autoliefhebber de productie van de Defender doorstarten toen Land Rover aangaf te stoppen met de productie, maar gesprekken met Jaguar Land Rover liepen op niets uit.

Hij besloot daarom een eigen reïncarnatie van de Defender te maken. Land Rover zelf besloot toen alsnog zelf ook een nieuwe Defender te maken, maar dat werd een wel erg moderne interpretatie van het oermodel en dus zitten beide modellen elkaar niet echt in de weg. Daar waar de ‘New Defenfer’ vooral via de diagnosestekker gerepareerd zal worden, grijpt de Grenadier terug naar de oerversie.

Formule 1

“Het Grenadier-project begon met de ontdekking van een gat in de markt dat andere fabrikanten lieten liggen”, vertelt Ratcliffe. “Namelijk de behoefte aan een praktische terreinwagen. Daarmee hadden we de blauwdruk in handen voor een capabele, betrouwbare en functionele 4x4 die gebouwd is om de zwaarste omstandigheden ter wereld aan te kunnen. Hij moest er alleen ook nog goed uitzien.”

Volledig scherm Ineos Grenadier © Ineos

Ratcliffe is een echte autoliefhebber. Zijn bedrijf sponsort onder meer de Formule 1. In 2018 richtte hij INEOS Automotive opgericht en er werd een team met ervaren autoprofessionals samengesteld. De Grenadier zal met een combinatie van stoere Britse uitstraling en solide Duitse techniek een werkelijk compromisloze 4x4 zijn die van a tot z nieuw is ontworpen. De naam ‘Grenadier’ is gekozen na een stemming op internet en refereert aan een pub waar het idee voor de auto werd geboren.

Vorm volgt functie

“De opdracht was simpel. We wilden een moderne, veelzijdige, zeer capabele, maar in de eerste plaats functionele 4x4 ontwerpen“, aldus Toby Ecuyer, hoofd van de afdeling Design. “Een logisch design dat aan duidelijkheid over de functie van de Grenadier niets te wensen overlaat. Die doet alles wat je nodig hebt, en niets wat je niet nodig hebt. Niets wat je ziet is voor de show. Moderne engineering- en productietechnieken garanderen de hoge inzetbaarheid van de Grenadier, maar we zijn trouw gebleven aan ons principe om een terreinwagen te creëren die de tand des tijds kan doorstaan.”

Volledig scherm Ineos Grenadier © Ineos

De Grenadier is dan ook een pragmatisch voertuig geworden, dat is voorzien van permanente vierwielaandrijving, hoogwaardige materialen en veel opbergruimte. Hij zal makkelijk te repareren zijn en is vooral bedoeld voor jagers, boeren en avonturiers. Dankzij de eenvoudige techniek die onverwoestbaar is, kan de auto gemakkelijk gerepareerd worden.

Ladderchassis

De basis voor het voertuig bestaat uit een stevig ladderchassis, sperdifferentiëlen en een interieur dat kan worden schoongespoten. De benzine- en dieselmotoren zijn zescilinders, afkomstig van BMW. De achttraps automaat is afkomstig van ZF. Het voertuig heeft een laadvermogen van een ton en een trekgewicht van 3,5 ton. Maar hij is wel comfortabel en op het gebied van veiligheidssystemen en uitrusting biedt hij wat de consument van vandaag verwacht.

De Grenadier zal alle basisfuncties van een doelmatige 4x4 vervullen, maar moet daarnaast ook helemaal aan de persoonlijke wensen aangepast kunnen worden. Het voertuig is ontworpen als basis voor accessoires, zodat klanten de Grenadier kunnen aanpassen aan hun (veranderende) behoeften. Er zal een breed scala aan accessoires van INEOS verkrijgbaar zijn, maar ze willen ook dat eigenaren van de Grenadier hun bestaande uitrusting in hun nieuwe voertuig kunnen overzetten en dat derden passende accessoires kunnen ontwikkelen.

Utility belt

De lijnen aan de zijkant zijn functioneel: stootstrips op de deuren of een optionele ‘utility belt ‘op de deuren en achterzijde van de carrosserie zijn aanwezig voor de bevestiging van allerlei accessoires, zoals een jerrycan of een schep. De achterkant van de Grenadier is zowel praktisch als visueel krachtig. Eerst gaat de kleine achterdeur open voor het makkelijk laden en lossen van kleinere voorwerpen. Er kan ook een ladder achterop worden gemonteerd voor gemakkelijke toegang tot het dak. Door het ontwerp valt deze samen met de naden van de achterdeur.

Volledig scherm Ineos Grenadier © Ineos

De Grenadier biedt voldoende ruimte voor een Euro-pallet. Ook zijn er aansluitingen voor stroomkabels aanwezig aan de buitenzijde, namelijk aan de voor- en achterkant van het dak. Hierdoor kunnen snel extra lampen, werklampen of waarschuwingslichten worden gemonteerd. De koplampen zijn links en rechts hetzelfde om onderhoud en beschikbaarheid van onderdelen eenvoudig te houden. Ook de achterlichten zijn aan elkaar gelijk. Verder zijn de voorschermen sterk genoeg om op te zitten. Een opbergbak aan de achterkant kan van buitenaf worden geopend en is bedoeld voor vuile, stinkende spullen.

Vanaf 25.000 dollar

De auto’s zullen vanaf eind volgens jaar worden gemaakt in Bridgend in Wales. Daar worden nu nog Fords gemaakt, maar daar komt volgend jaar een eind aan in het kader van de Europese bezuinigingen bij Ford. De nieuwe fabriek denkt voorlopig werk te bieden aan 200 van de 1700 huidige Ford-werknemers, maar hoopt dat al snel op te voeren naar 500. Er zal ook een assemblagelijn voor chassis en carrosseriedelen worden opgezet in Portugal.

Het voertuig zal in een aantal regio‘s over de hele wereld worden gedistribueerd: Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Australië en Nieuw-Zeeland. De belangrijkste markten qua verkopen zijn Groot-Brittannië, de VS, Australië, Zuid-Afrika en Duitsland. Over twee jaar moeten de eerste exemplaren van de band rollen. De prijzen beginnen volgens Bloomberg bij 25.000 pond, maar als dat al klopt zullen de Nederlandse prijzen door onze luxebelasting flink hoger zijn. Grenadier kiest niet voor een dealernetwerk, maar voor een aantal Experience Centers en internetverkoop. Op termijn komt de auto ook beschikbaar met een brandstofcel.