Dit vakantieland gaat vanaf nu streng controleren op winterbanden en de bekeuring is 135 euro

De regels gelden ook wanneer je op doortocht bent in een van de vele gemeenten in de bergachtige departementen van Frankrijk. De periode waarin bekeurd wordt is van 1 november tot en met 31 maart en buitenlandse automobilisten zijn niet vrijgesteld van de regel.



Om precies te zijn moet je banden met het M+S-logo (Mud and Snow) monteren, of ten minste twee kettingen of twee bandensokken in de kofferbak meenemen. ‘Echte’ winterbanden, dus banden met het symbool 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake - drie bergen en een sneeuwvlok) mogen ook, maar zijn niet verplicht.