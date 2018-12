Dit wordt de belangrijkste auto voor Volkswagen sinds de Golf

Volkswagen had al eerder elektrische modellen in huis, maar dat waren varianten van de Up en Golf met een beperkte actieradius. Nu moet de ID zorgen voor de elektrische ommekeer. Het nieuwe model, dat vanaf de tekentafel is ontworpen als elektrische auto, wordt betaalbaar, praktisch en ongecompliceerd. Begin volgend jaar start de productie in het Duitse Zwickau en tegen het voorjaar van 2020 zal de ID op de markt komen.

Volkswagen is laat in deze klasse: Kia heeft al de E-Niro, Hyundai de Kona en Opel de Ampera-E. Toch lijkt het erop dat VW de grootste en meest ambitieuze plannen heeft met deze auto in de zogeheten Golf-klasse. Want net als de Golf biedt de ID geen spectaculaire, maar wel een positieve alledaagse, normale rijervaring. Hij accelereert snel bij het stoplicht, voelt zich prima thuis op de snelweg en inhalen is gemakkelijk, aldus VW.

In tegenstelling tot Tesla benadrukt VW echter niet de sprintcijfers van de ID. Dat gevecht moet worden uitgevochten door groepsmerken als Audi of Porsche. Volkswagen wil alleen maar de angst voor een lege accu wegnemen en de overgang van verbrandingsmotor naar elektrisch zo gemakkelijk mogelijk maken. De ID is anders dan de modellen van de concurrentie. Want terwijl Hyundai, Audi, Tesla, Jaguar en Mercedes beginnen met een elektrische SUV, kiest Volkswagen voor een meer alledaagse vorm én prijs.

De ID moet bovendien direct geld in het laatje brengen en geen groen vijgenblad zijn om de sjoemeldiesel-affaire mee te bedekken. En dus hangt veel af van dit model, dat - saillant genoeg - ongeveer tegelijkertijd met de nieuwe VW Golf wordt geïntroduceerd. Na de officiële wereldpremière in het najaar van volgend jaar en de internationale marktlancering in het voorjaar van 2020, zal dit model het startschot vormen voor een hele familie van zo'n 10 elektrische voertuigen.

De compacte hatchback ID lijkt veel op de concept car Nexo, die eerder dit jaar werd onthuld. De auto heeft korte overhangen, wat moet leiden tot veel binnenruimte en staat op een nieuw, speciaal ontwikkeld platform voor elektrische modellen met de motor op de achteras. De basisversie krijgt 150 pk, de tweede variant 204 pk en beide auto's hebben een trekkracht van 300 Newtonmeter. De basisversie gaat ongeveer net zoveel kosten ‘als een rijk uitgeruste Golf diesel’ (dus ergens rond de 30.000 euro) en de actieradius is 330 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Op basis van dit onderstel wil VW tot 2022 maar liefst 27 verschillende modellen presenteren.

Optioneel levert VW de ID met een batterij-pack waarmee je 550 kilometer ver komt. Later zal er een derde, krachtiger GTI-achtige variant worden voorgesteld. De ID heeft nog een onbedoeld retro-trekje, want het wordt de eerste Volkswagen sinds de Kever waarbij de motor weer achterin ligt.