Dit zijn alle verkeersboetes van 2020

In het overheidsdocument ‘Maatregelen verkeersveiligheid’ – dat in handen is van website AutoRAI.nl – maakt de Nederlandse overheid duidelijk wat je gaat betalen voor verkeersovertredingen en snelheidsboetes in 2020. Zoals gezegd stijgen de verkeersboetes in 2020 ten opzichte van 2019. De overheid spreekt over een inflatiecorrectie van 2,7 procent. Vorig jaar was dat nog 1,7 procent.