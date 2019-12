Dit zijn de acht grootste ergernissen in het verkeer

Klassieke Aston Martin DB5, gepantserd en met machinege­we­ren in de koplampen, keert terug in nieuw James Bond-avon­tuur

9 december De makers van de nieuwste James Bond-film No Time To Die hebben een officiële trailer gepubliceerd die verraadt dat 007 hierin inderdaad in zijn oude dienstauto terugkeert: de Aston Martin DB5.