Dit zijn de beste elektrische stadsfietsen

Neerbuigend doen over elektrische fietsen, het kan nog steeds op feestjes en partijen. In werkelijkheid worden steeds meer mensen er blij van.

Dit verhaal is onderdeel van onze fietsspecial. Alle artikelen vind je hier. Haar huidige e-bike wordt oud en krijgt mankementen, ze is vandaag bij de fietstest in de hoop een goed nieuw model aan te treffen. Godelieve Brinkhof (41) uit Wijchen zoekt het in de categorie stadsfietsen tot 2500 euro. ,,Om overal mee naartoe te gaan, naar familie, naar werk, naar een winkel. Ik heb geen auto.’’

Betaalbaar

Vorig jaar, bij het grote evenement met wel 450 testers, kon ze niet kiezen, nu is er één die eruit springt: de Sparta F8e, waarvan ze nog niet weet dat-ie in deze categorie het label Best Getest zal krijgen. ,,Met voorwielmotor, dat had ik nooit gedacht, ik was op een middenmotor uit. Deze had meer kracht dan verwacht, hij reed goed. En hij is betaalbaar, dat is ook een heel belangrijk criterium.’’ Stiekem, geeft Godelieve toe, had ze van een heel mooie, snelle e-bike gedroomd. ,,Deze is mooi in de zin van degelijk, maar niet spannend. Toch komt dat uiteindelijk op de tweede plaats.’’

Doet ze dan in de eerste plaats alles met de e-bike om het milieu te sparen? ,,Neeee! Al is het mooi meegenomen dat je met een e-bike nul uitstoot hebt. Ik ben een natuurhippie, en doe vrijwilligerswerk in een natuurcentrum. Maar mijn motieven zijn in de eerste plaats financieel. Waarschijnlijk ga ik hem volgend jaar aanschaffen, hopelijk is dit model dan weer verder ontwikkeld. Misschien is hij wel mooier geworden dan…’’

Quote Een fiets om overal mee naartoe te gaan, naar familie, naar werk, naar een winkel want ik heb geen auto

Alleskunners

Goed mogelijk, zegt Frank Balfoort van Fietstest.nl. ,,E-bikes, en zeker ook elektrische stadsfietsen worden steeds hipper. Consumenten raken meer en meer gewend aan e-bikes in het straatbeeld en het idee dat ze saai en suf zijn raakt op de achtergrond. Parallel daaraan worden e-bikes daardoor meer gewild. En dat is weer de reden dat fabrikanten steeds vaker mooi design en nieuwe technologie brengen. De trend is ook dat deze e-bikes er als een normale fiets uit gaan zien; de accu zie je niet eens meer.’’

Elektrische stadsfietsen zijn de alleskunners: ze moeten voor dagelijkse dingen ingezet kunnen worden. Boodschappen werk, toertochtjes. Balfoort: ,,In 2020 zien we een toename in het aanbod aan accessoires. Handige fietstassen en -kratten, kinderzitjes, gelikte verlichtingssets. ’’

Quote De trend is ook dat e-bikes er als een normale fiets uit gaan zien; de accu zie je niet eens meer Frank Balfoort

Cadans

Niet alleen in dat opzicht worden e-bikes in 2020 en 2021 geavanceerder. Zo worden displays groter en kleuriger en bieden ze meer mogelijkheden, zoals navigatie en bediening van de verlichting. Een andere ontwikkeling is die naar bredere banden. Voorheen kozen fabrikanten standaard voor banden van 42 mm breed, nu voor 47 tot 55 en 60 mm. Reden: zo fiets je met een lagere bandenspanning en dus met meer comfort en grip. Nadeel is dat de fiets iets zwaarder wordt, doordat velgen en spatborden groter zijn.

Ook met de accu’s, de achilleshiel van alle e-voertuigen, gaat het voorwaarts. De actieradius wordt gemiddeld wat groter, al blijft de echte doorbraak daarin nog uit. Steeds vaker hebben e-bikes een ‘in-tube’-accu, dus in de schuine framebuis. Ook schakelen is niet meer wat het tot voor kort was. Nu heb je het traploze schakelen waarbij je alleen nog aan een knop draait om de weerstand in te stellen. In de automatische variant stel je een gewenste trapsnelheid in via het display; het versnellingssysteem doet de rest. Zo trap je in een gelijkmatige cadans. Hoe dan ook, de e-bike is nog lang niet uitontwikkeld.

Elektrische stadsfietsen €1500 - €2500

Voel me veilig, lekker snel, topper!

Met afstand het hoogst gewaardeerd, deze Sparta met voorwielmotor. Hij is geschikt voor woon-werkverkeer door de lichte trap en het soepele schakelen. Rijdt als een zonnetje, daar komt het op neer. Trapt licht, schakelt soepel. Iemand zegt: ,,Ik ‘schrok’ van de prijs: zo weinig betalen voor zoveel kwaliteit. Doet niet onder voor zijn veel duurdere broertjes.’’ Een ander noemt de Sparta ‘degelijk, solide, beetje saai’. Een deel van de dertien testers bekritiseert het zadel. Maar ja, dat kun je vervangen, toch?

Volledig scherm SPARTA F8E © Fietstest

Lof voor de prijs/kwaliteit-verhouding. Ziet er goed uit, schakelt tikje zwaar.

Volledig scherm GAZELLE PARIS C7+ HMB © Fietstest

‘Goede stuureigen schappen’, wat belangrijk is in de stad.

Volledig scherm BATAVUS SPARTA F8E © Fietstest

Prettige ondersteuning, komt ‘wel wat langzaam op gang’. Fiets lekker licht.

Volledig scherm GIANT ENTOUR E+ 0 DISC © Fietstest

Meningen verdeeld, maar zeer ruim voldoende.

Volledig scherm FORZA FIETSEN VENTURA SPECIALE © Fietstest

Trendy fiets, mooi om te zien, opmerkelijk comleet voor deze prijs.

Volledig scherm TRENERGY PERFORMANCE © Fietstest

Oogt door kleuraccenten nét anders dan standaard. Goed voor het geld.

Volledig scherm UNION E-FAST © Fietstest

Fietst ‘fijntje’. Meerdere testers loven het design. Prettige zit.

Volledig scherm QWIC PREMIUM I MN7 © Fietstest

Relatief goede fiets voor deze prijs. Oké voor korte afstanden.

Volledig scherm POPAL E-VOLUTION 12.2 © Fietstest

Zonder poespas, heet het bij een tester. ‘En zeer functioneel.’

Volledig scherm STELLA VICENZA SUPERIEUR MDB © Fietstest

Elektrische stadsfietsen vanaf €2500

Heerlijk gefietst, leek wel vakantie

Lof voor de QWIC, een merk van eigen bodem. Kopgroep ligt hier dicht bij elkaar. Makkelijk te bedienen, grappig design. ‘Gewoon een hele sportieve, prettige en snel accelererende fiets. Aanrader!’ vat iemand het kernachtig samen. Een ander vindt hem ‘fijn om mee te rijden, jammer van de prijs’. Ja, kwaliteit kost nu eenmaal wat. Een derde meldt heerlijk door Utrecht te hebben gefietst (vanuit testlocatie), ‘het leek wel vakantie’. Iemand vond de lasnaden niet zo mooi, verder: rijdt prima!

Volledig scherm QWIC PREMIUM i MN7+Belt © Fietstest

Nipt beste Koop en mooie score. ‘Fris design, geruisloze motor.’

Volledig scherm GAZELLE GRENOBLE C8 HMB © Fietstest

Goed zitcomfort, soepele ondersteuning, fijne wegligging. Populaire fiets.

Volledig scherm SPARTA M8B EXCLUSIVE © Fietstest

Mooie fiets, vinden velen. Compleet, soepel, comfortabel. ‘Beetje duur’...

Volledig scherm KOGA E-NOVA EVO PT © Fietstest

Krachtige motor, je wilt eigenlijk harder dan 25! Fijn voor in de stad.

Volledig scherm SPECIALIZED TURBO COMO 3.0 © Fietstest

Vaak genoemd: geruisloze motor. Dat vinden gebruikers belangrijk.

Volledig scherm Batavus © Fietstest

Sportief, oogt goed. Goed uitgeruste bike met prima wegligging.

Volledig scherm GIANT DAILYTOUR E+ 1 BD © Fietstest

De motor maakt weinig geluid, dat is gunstig. De ondersteuning: ‘soepel en krachtig’.

Volledig scherm TREK DISTRICT +7 © Fietstest

Zes van de tien reviewers: ja, ik raad hem aan. Met automatische schakeling.

Volledig scherm O2 FEEL ISWAN A8 DI2 © Fietstest

Goede wegligging. Testers zijn blij met het traploos schakelen.