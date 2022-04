Dit zijn de beste elektrische woon-werk fietsen

Inmiddels is Zuid-Holland zijn thuis en rijdt hij al tien jaar op een e-bike, mede vanwege een knieblessure. ,,Op een gewone fiets raakt die knie al snel overbelast. Het fijne van de e-bike is dat ik gewoon kan doortrappen. En je komt niet bezweet op je werk aan.’’ Van Stel is hier omdat hij benieuwd is naar de nieuwste snufjes. ,,Ik wil gewoon bijblijven.’’

Wat hem opvalt op deze zonnige zaterdag? ,,Je ziet haast geen ketting meer, bijna alle fietsen hebben tegenwoordig een riem. Ook wordt het display op het stuur steeds uitgebreider.’’ Verder worden de motoren op de e-bikes steeds soepeler, is zijn indruk, nadat hij de nodige fietsen heeft geprobeerd.

Wie is TestKees? Namens de Fietsersbond neemt consumentenvoorlichter ir. Kees Bakker, ook wel Testkees, al twintig jaar fietsen en e-bikes onder de loep. Hij is een autoriteit op fietsgebied, in de ruimste zin. ,,Staar je niet blind op merknamen”, is zijn advies. ,,Kijk naar de onderdelen. Alle merken zijn afhankelijk van dezelfde onderdelenleveranciers.’’ Op deze pagina’s geeft hij reviews bij alle e-bikes die Best Getest of Beste Koop zijn. Meer adviezen weten? Zie ook fietsersbond.nl/testkees.

Een echt heel fanatieke fietser is hij niet, maar als het mooi weer is, pendelt hij tussen zijn woonplaats Spijkenisse en Rotterdam-Zuid waar hij docent is op een school. Zuinig op zijn fiets is hij wel. ,,Er is er al eens eentje gestolen, terwijl ik hem goed had vastgezet.’’ Daarom neemt hij tegenwoordig geen enkel risico meer. ,,Mijn fiets staat achter in de klas.’’

Bekijk hieronder de beste elektrische woon-werkfietsen in de categorieën tot €2500, €2500-€3500 en €3500 en hoger. Voor het volledige testoordeel ga je naar fietstest.nl. Plan een proefrit in het Fietstest.nl Experience Center.

Woon-werkfietsen tot €2500

‘Reageert heel direct, fietsen is fun’

Volledig scherm BIRDBike BIRD. © fietstest.nl

BIRDBike BIRD | €1999

Krijgt een: 7.7



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Achterwielaandrijving voelt ‘of je geduwd wordt’. De een houdt ervan, de ander minder. Sportieve fiets, mooi design. ‘Reageert heel direct, is strak en erop fietsen is echt fun.’ De stevige ondersteuning is voor sommigen prettig, voor anderen mag het wat minder: ‘Je schiet vooruit zonder iets te doen.’ Sportieve, wat stevige zit.

TESTKEES: ‘Mooi afgewerkte en hippe stadsfiets met de accu in het frame en het display in de stuurpen. De krachtige achterwielmotor in combinatie met de derailleurversnellingen maken het een vlotte fiets waarop je ook makkelijk zonder ondersteuning kunt fietsen. De mechanische ­schijfremmen zijn wel wat minder goed ­dan hydraulische schijfremmen.’

Volledig scherm Cowboy C4 ST. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

TestKees: ‘Minimalistische fiets zonder versnellingen. Geen display, wel een app. Krachtige motor achter.’

Volledig scherm Watt New York. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.3

Minimalistisch uitgevoerd, ‘heerlijk simpele fiets’. Sportief, strak. Geen versnellingen is wennen.

Volledig scherm Veloretti ACE. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.2

Ziet er hip uit, voelt bij het fietsen ‘duur en goed afgewerkt’. Zo zonder vering wel wat afhankelijk van gladde geasfalteerde fietspaden.

Volledig scherm Ostrichoo Zeno. © fietstest.nl

Krijgt een: 6.2

‘Gewone fiets met wat elektriek toegevoegd’. Geen display. Oogt hip, de ondersteuning voelt licht aan.

Woon-werkfietsen tot €3500

‘Echt de winnaar, een Nederlands topproduct’

Volledig scherm Gazelle Ultimate C8+ HMB. © fietstest.nl

Als een blok op de weg, zo stevig en stabiel. Traploze versnelling is wennen, maar daarna prettig. ‘Wat een top fiets, echt de winnaar. Nederlands topproduct.’ Luxe, sportieve zit, stoer model. Frame is stijf, heeft na- en voordelen.

TESTKEES: ‘Uitstekende en fraaie fiets door de combinatie van uitgekiende onderdelen en de licht sportieve fietshouding, die uitnodigt om zelf lekker mee te trappen. Gates-tandriem, hydraulische schijfremmen. Zo ga je elke dag zorgeloos naar je werk.’

Volledig scherm Freebike Brooklyn. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

TestKees: ‘Trekt vlot op dankzij het hoge koppel van de Bafang-motor. Rijdt prima, wat hoge instap.’

Volledig scherm Sparta D-Rule m5TB © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

Prijzende woorden voor de Sparta: rijdt heerlijk. Er zijn wat lichte bijgeluiden, maar niet hinderlijk.

Volledig scherm Batavus Dinsdag E-go Classic Exclusive. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.4

Prima fiets, niet te zwaar. Accu achterop wil niet iedereen.

Volledig scherm Multicycle Voyage EMI. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.4

Schakelen met tiptoetsen, dat voelt meestal goed. Rijdt prima, display is wennen.

Volledig scherm Cortina E-Silento Pro. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.3

­‘Ietwat Spartaans, maar toch fijn om te rijden.’ Wat stug maar wel uitgebalanceerd.

Volledig scherm VanDijck Kalii 3.0 Belt. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.3

Accu lekker weggewerkt, schakelt prettig. Stoer om te zien, handvatten breed en zacht.

Volledig scherm Stella Vicenza Pro MDS FI © fietstest.nl

Krijgt een: 7.2

Oogt flitsend. Motor voelt voor sommigen aan de zwakke kant, maar wel geruisloos.

Woon-werkfietsen van €3500 en hoger

‘Verrassende fiets met leuk ontwerp’

Volledig scherm Gazelle Ultimate C380 HMB © fietstest.nl

Gazelle Ultimate C380 HMB | €3999

Krijgt een: 8.5



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prettig, prima, fijn, super, heerlijk, dat zijn de woorden die veel voorkomen in de 29 beoordelingen van deze Gazelle. ‘Verrassende fiets met leuk ontwerp.’ Krachtige ondersteuning, traploze versnelling, geen al te sportieve zit. Lof!

TESTKEES: ‘Vergeleken met de goedkopere versie van de Ultimate is de C380 luxer afgemonteerd. Door een krachtiger motor, een traploze versnellingsnaaf en een verende voorvork biedt hij meer comfort en trekt hij vlotter op dan de C8.’

‘Leuk design en doet wat ik wil’

Volledig scherm Stella Morena Premium MDB FI © fietstest.nl

Stella Morena Premium MDB FI | €3499

Krijgt een: 7.4



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

De instap is hoog, dus niet een fiets voor rokkendragers. ‘Leuk design, doet wat ik wil’, vooral dat laatste is erg belangrijk natuurlijk. Er zijn veel mogelijkheden, je moet wat geduld hebben. Fiets maakt een lichtvoetige indruk.

TESTKEES: ‘Voorzien van de krachtigste Bosch-motor, dus een fiets om zeer vlot mee op te trekken. Het Kiox-display biedt veel ­informatie, bijvoorbeeld over hoeveel vermogen je zelf levert. Handig als je je conditie wilt verbeteren. De instap is wel erg hoog.’

Volledig scherm Sparta D-Burst Energy. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.9

Degelijk, ‘rijdt als een tank’, goede ondersteuning. Stoer en sportief uiterlijk, beetje stug.

Volledig scherm Canyon Precede: ON 7. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

Ondersteuning die ‘gewoon klopt’. Sportief en wendbaar, lijkt vooral iets voor jongeren.

Volledig scherm ADVANCED EBIKE Tour Pro. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.5

Robuust, brede banden, schakelt licht. Een tester: ‘Fijn, gewone versnellingen!’

Volledig scherm Serial Rush CTY. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.0

Bediening met app: wennen. Harley Davidson zit achter dit merk, chill, ziet er mooi uit.

