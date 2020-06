Dit zijn de beste sportieve e-bikes: duurder is niet per se beter

Dit verhaal is onderdeel van onze fietsspecial. Alle artikelen vind je hier. En hoewel hij geen concrete plannen heeft om zijn Pegasus (‘bevalt nog steeds prima’) in te ruilen voor een nieuwe, test hij met interesse de nieuwste generatie elektrische fietsen. ,,Wat mij opvalt is dat de duurdere e-bikes niet per se de beste fietsen zijn, ook niet qua afwerking’’, aldus Sander, in het dagelijks leven systeembeheerder.



En hoewel Sander zich niet als kenner profileert, merkt hij wel grote verschillen. ,,Een fiets is natuurlijk heel persoonlijk: wat voor jou een fijne fietshouding is, hoeft dat voor een ander weer niet te zijn. Ik vind in deze categorie bijvoorbeeld de Stella (zie foto) een heel fijne fiets: ik voel me er comfortabel op, hij is stil en netjes afgewerkt. En het design bevalt me.’’

Recreatief

Sander gebruikt zijn eigen e-bike voor woon-werkverkeer (‘daar heb ik eigenlijk geen e-bike meer voor nodig, ik ben dichter bij gaan wonen’) én recreatief. En als hij om zich heen kijkt, is hij bepaald niet de enige. ,,De tijd dat e-bikes ouwemensenfietsen waren, is voorgoed voorbij. Ik verwacht dat de komende jaren steeds meer mensen de e-bike zullen ontdekken, vooral omdat het gewoon erg comfortabel rijdt. Je ziet tegenwoordig niet voor niks zelfs hele volksstammen scholieren op e-bikes.’’

Over één aspect verbaast Sander zich wel: ,,Normaal gesproken zie je dat producten goedkoper worden als er veel van worden geproduceerd, maar bij e-bikes zie ik dat nog niet.’’

Sportief woon-werk e-bikes tot 2750 euro

Verfrissend fietsritje naar je werk

De Trenergy is de goedkoopste fiets in deze categorie, en behalve dat kostenaspect is het testpanel over het algemeen prima te spreken over de rij-eigenschappen. Een tester ziet zichzelf al gaan op deze ‘sportieve, robuuste fiets’. Na een ritje op de ‘beste koop’ kun je ‘vol energie aan je werkdag beginnen’. Complimenten zijn er verder over de geruisloze, krachtige middenmotor, de stabiele wegligging en de remmen. Minder te spreken zijn sommige testers over de kabels aan de voorkant en het feit dat-ie zonder ondersteuning zwaar trapt.

Lof voor 'moeders mooiste’

Over smaak valt best te twisten, zo blijkt ook bij deze fietstest. Het ene panellid noemt de Sparta d-Rule ‘niet moeders mooiste’, de volgende bestempelt ’m als ‘prachtig’. Meer overeenstemming is er over de kwaliteiten. De panelleden zijn erg te spreken over de krachtige motor, de afwerking en de prijs-kwaliteitverhouding. Zelfs het panellid dat het design ronduit lelijk vindt, beschouwt de Sparta toch als uitblinker. En daar zijn de collega-testers het mee eens: ,,Superfiets, met goede ondersteuning en een duidelijk display.’’

Duimpjes omhoog voor de ondersteuning en prijs-kwaliteitverhouding.

Comfortabel en goede ondersteuning, minpunten voor hinderlijk motorgeluid.

Voor liefhebbers van de rechtop-stadsfiets, nette afwerking.

Soepele ondersteuning valt in de smaak: ‘Degelijk met weinig fratsen.’

‘Zeer sportieve fiets’ krijgt complimenten voor de soepele ondersteuning.

Nog steeds ruim voldoende, maar wel nipt de laagste score. ‘Fijn bestuurbaar’.

Vanaf 2750 euro

Complete fiets oogst veel bijval

Topfiets voor een topprijs, aldus een tester die niet de enige is met dat oordeel. Vooral de zithouding en het comfort zijn ‘uitmuntend’. Verder rept het testpanel over een ‘zeer complete fiets’, krachtige ondersteuning, de geruisloze motor en het makkelijk bedienbare display. Is er dan niks op de Ebike Das Original aan te merken? Jazeker wel: sommige testers vinden ’m gewoon lelijk. ,,En de design-accu is achterhaald’’, vindt een tester die verder juist zeer te spreken is over de rij-eigenschappen van deze Beste Koop.

Veel comfort voor ‘weinig’ geld

Een fijne Bosch-middenmotor, een traploze (Enviolo) versnelling en een onderhoudsvrije riem (in plaats van een ketting): testwinnaar Stella weet het panel op diverse vlakken te bekoren. ,,Veel comfort voor weinig geld’’, aldus een tester, die er wel op wijst dat de fiets aan de zware kant is. Over het design zijn de testers best te spreken, net als over de krachtige ondersteuning en het overzichtelijke display. En zelfs zonder ondersteuning fietst-ie prima, luidt het eindoordeel: ,,Geweldige en robuuste e-bike.’’

Hoeraatjes voor de rijeigenschappen, vraagtekens bij de prijs.

Waardering voor traploze versnellingsnaaf en het design.

Gebrek aan vering; testers roemen de soepele ondersteuning en afwerking.

Het sportieve design maakt de meeste testers blij, het display juist niet.

Schakelt soepel en de ondersteuning is dik in orde, maar aanschafprijs te gortig.

‘Het lijkt wel een racefiets.’ Niet iedereen is daarvan gediend, zo blijkt.

Scoort met krachtige ondersteuning en design, minpunten voor het motorgeluid.

Meer MTB dan woon-werkfiets, vindt het panel. En daar moet je van houden.

Sportief model heeft supporters, maar critici storen zich aan het motorgeluid.