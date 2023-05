Dit zijn de beste toerfietsen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Elektrische toerfietsen boven €3000

Eindscore fietstest: 8,1

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Je voelt je één met deze fiets’

Het Zwitserse merk dat als degelijk bekendstaat, scoort hoog. Testers: zeer goed, zeer mooi, super, prima, gewoon heerlijk. ‘Vanaf de eerste trapbeweging al een goede indruk.’ Chique uitstraling, goed gebouwd. ‘Je voelt je één met deze fiets.’ Sommigen hadden bij deze topper een automatische traploze versnelling wel gepast gevonden. En ja, de prijs.

Testkees: Deze Flyer is een state-of-the-art sportieve e-bike voor fietsvakanties. Hij is ook uitstekend geschikt voor onverharde bergpaden dankzij het stijve frame, de 60 mm brede banden, het grote bereik van de derailleurversnellingen, de zeer krachtige en felle ondersteuning van de Bosch Performanceline CX-motor en de soepel verende voorvork met luchtvering. De fiets is voorzien van remmen met antiblokkeersysteem (ABS) zoals in auto’s en op motoren. Daardoor kun je, ook in lastige afdalingen, altijd veilig en snel tot stilstand komen.

Eindscore fietstest: 7,9

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Fijne geruisloze fiets’

‘Een fijne geruisloze fiets. Makkelijk in de bediening en stabiel op de weg’, zo vat iemand samen wat veel gebruikers belangrijk vinden. Display geeft aanwijzingen voor schakelen, dat is een fijne eigenschap. Groot rijbereik, volgens de fabrikant: 120 km. Aan de zware kant, maar comfortabel. Ziet er sportief uit. Drie testers vinden de accu niet handig weggewerkt.

TestKees: Goede, onderhoudsvrije allround fiets dankzij de Gates-tandriem, Nexus 5-versnellingsnaaf, ruime lage instap en krachtige Bosch performance line-motor van 75 Nm. De motor is voorzien van het Bosch smart-systeem. Daarmee kun je de motor koppelen met de flow app van Bosch. In de app kun je onder andere het karakter van de ondersteuning instellen naar je persoonlijke wensen en de fiets extra beveiligen tegen diefstal.

Eindscore fietstest: 8,0

Rijeigenschappen 4 ballen

Comfort 4

Motor/ondersteuning 4

Display/bediening 4

Prijs/kwaliteit 4

Scoort hoger dan Beste Koop, maar is wel een stuk minder duur. Kortom, testers zijn ook maar mensen. Prima fiets, prachtig afgewerkt, overzichtelijk. Kan ook op ruiger terrein uit de voeten dankzij de voorvering. Iemand had wel graag zadelvering gehad, ‘maar die kun je zelf toevoegen’.

Eindscore fietstest: 8,0

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Mooie score. ‘Geeft een beetje crossmotorgevoel, lekker stoer.’ Behoorlijk brede banden (‘voor een toerfiets’), traploze versnelling, sportieve zit. Stabiele besturing, alles aan de fiets ‘straalt kwaliteit en degelijkheid uit’.

Eindscore fietstest: 7,6

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

Derailleur met twaalf versnellingen voelt goed, wel onderhoudsgevoelig. ‘Complete fiets met fijne zithouding.’ Een ander zou juist graag meer rechtop zitten. Prettig rijden, makkelijke instap.

Eindscore fietstest: 7,5

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Erg wisselend, de commentaren. Iemand zegt: ‘Geweldig, ben verkocht, rijdt als een trein’, een ander: ‘Fietst goed, niks spectaculairs wat zijn prijs rechtvaardigt.’ Stuurt licht, display met veel mogelijkheden.

Eindscore fietstest: 7,4

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Stabiliteit is goed, frame aan de zware kant. Brede banden voor een verder mooi design; fietst vrij licht. De traploze naafversnelling roept als gebruikelijk wisselende reacties op. Comfortabel met goede ondersteuning. De prijs is een verhaal op zich.

Eindscore fietstest: 7,2

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Lijkt op een gewone fiets, wat je ook als voordeel kunt zien. Is verder oké, fietst lekker, maar misschien moet je hem meer als stadsfiets zien. De grenzen zijn sowieso vaag. Stabiel, voelt licht, en in tegenstelling tot veel andere e-bikes NIET ‘lomp en zwaar’.

Eindscore fietstest: 7,1

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Licht wendbaar, besturing ‘vrij direct, kort en fel’. Lasnaden zijn tamelijk zichtbaar (4 op de 15); dat doet iets af aan de beleving, maar bij de actie maakt het weinig uit. ‘Stevige fiets voor een goed avontuurlijke rit.’

Eindscore fietstest 7,0

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Echt een confectiefiets, voor wie gewoon dagelijks van A naar B wil.’ Bedoelt: misschien niet zozeer een toerfiets. Wat kritiek op overgangen van de ondersteuning en op het schakelen. Stuurt makkelijk, afwerking is netjes, solide.

‘Niet schakelen, wat een luxe’

Mooi hoor, al die mensen die op een zonnige zaterdag e-bikes op de proef komen stellen. Dat dat kan! Ineke van de Kasteele uit Tholen (67) vindt ‘deze rode’ nog beter dan haar eigen e-bike thuis.

Volledig scherm Ineke van de Kasteele is wel gecharmeerd van ‘deze rode’. © Pim Ras

‘Deze rode’ is een HNF-Nicolai, een Duits merk, die in de categrorie toerfietsen in de middenmoot scoort, maar altijd nog meer dan voldoende. ,,De motor reageerde snel en ik hoefde niet te schakelen, wat een luxe.’’ Ook de onderhoudsvrije riem staat haar aan: haar eigen ketting heeft elke driekwart jaar onderhoud nodig. Een HNF-Nicolai aanschaffen? Lastig, je moet wel een dealer in de buurt hebben. En dan de prijs.

Een uitkomst hoor, die e-bike

Ineke van de Kasteele uit Tholen

Voor Ineke is de e-bike vooral vrijheid. Bovendien kan ze nu gewoon samen met haar echtgenoot tochten maken. Hij heeft de veel betere conditie. De een op racefiets of mtb, zij op de Kalkhoff. ,,We doen soms trips in Zeeland van 60 à 70 kilometer. We denken ook aan meerdaagse tochten, in Duitsland of de Ardennen. Een uitkomst hoor, die e-bike.’’

Op de ondersteu­nings­stand ‘auto’ kan je op deze fiets naar Tokio fietsen Lid van het testpanel