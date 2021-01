Dit zijn de coronakwaaltjes van je auto en zo voorkom je ze

Shaad (16) is slachtof­fer van afgrijse­lijk kart-ongeluk in Walibi

28 januari Alsof totaal onverwacht heel hard aan haar haren wordt getrokken. Zo omschrijft Shaad Sha uit Almere het afgrijselijke kart-ongeluk dat zij in 2018 had in attractiepark Walibi. Tot op de dag van vandaag merkt ze de gevolgen. Daarom roept ze op: ,,Laat niemand karten zonder helm.”