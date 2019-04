Dit zijn de goedkoopste en duurste landen om te kamperen

Zwitserland is het op een na duurste land voor een caravanvakantie met € 44,90 per nacht. Op de plaatsen drie en vier volgen Denemarken (42,02 euro) en Spanje (40,42 euro). Minder dan 40 euro per nacht wordt betaald in Nederland (39,75 euro) en Kroatië (38,66 euro). Nog goedkoper is een familiecamping in landen als Frankrijk (38,54 euro), Oostenrijk (37,02 euro) of Zweden (31,46 euro).