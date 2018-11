Dit zijn de meest onhandig gekozen autonamen

Volledig scherm © Hyundai

1. Hyundai Kona

Een recent voorbeeld van een autonaam met een speciale bijklank voor sommige markten: de Kona. Op Franstalige markten zou dat voor problemen zorgen als hij een sportversie zou krijgen die ‘R’ of ‘S’ heet (Kona-R en Kona-S betekenen ‘debiel’ in het Frans), maar gelukkig heet de sportversie van Hyundai ‘N’. In Portugal is ‘cona’ dan weer een vulgair woord voor het vrouwelijk geslacht, dus daar rijdt de Hyundai Kauai rond.

Volledig scherm Mitsubishi Pajero © Mitsubishi

2. Mitsubishi Pajero

Het klassieke voorbeeld blijft natuurlijk deze Japanse off-roader. In het Spaans betekent ‘Pajero’ zoveel als ‘plezier beleven aan zichzelf’ en de Spaanssprekende markten zijn natuurlijk niet gering in volume. Daar heet de 4x4 dan ook ‘Montero’. Alles is natuurlijk beter dan ‘rukker’.

Volledig scherm Tata Tiago © Tata

3. Tata Zica

De Indiase constructeur wilde zijn Zica net lanceren toen het zikavirus een deel van de wereld in zijn greep hield. De naam werd daarop maar veranderd in Tata Tiago.

Volledig scherm Buick Lacrosse © Buick

4. Buick LaCrosse

Buick moest de naam van zijn LaCrosse aanpassen voor de Canadese markt. In het Frans dat in Quebec wordt gesproken, betekent ‘crosse’ afhankelijk van de context ‘oplichting’ of ‘fraude’, ofwel ‘masturbatie’. Omdat General Motors niet dezelfde toer op wilde als de Mitsubishi Pajero werd de Buick in Canada omgedoopt tot ‘Allure’. Iedereen tevreden.

Volledig scherm Honda Fitta/Jazz © Honda

5. Honda Fitta

Een kleine slimme stadsauto, dat moest de Honda Fitta zijn. Uiteindelijk werd hij omgedoopt tot ‘Fit’ en ‘Jazz’, afhankelijk van de markt. Net voor de lancering had Honda immers door dat ‘fitta’ een vulgair Zweeds woord voor ‘vagina’ was. Niet handig, zeker als je weet dat Honda zijn Fitta wou verkopen met de slogan ‘Klein van buiten, groot van binnen'.