Dit zijn de populairste autokleuren van 2020

Het is nog niet zo simpel om de perfecte uitvoering van je nieuwe auto te bepalen. Een van de moeilijkste keuzes is vaak de kleur. Deze autokleuren kozen mensen afgelopen jaar het meest.

Verffabrikant Axalta brengt jaarlijks de populairste autokleuren in kaart. Echt verrassend zijn de resultaten van hun onderzoek niet: net zoals in Nederland, wordt wereldwijd vooral gekozen voor de brave, veilige kleuren, zoals wit, grijs, zilver en zwart. Sterker nog: bijna 83 procent van de nieuwe auto’s die dit jaar zijn verkocht, heeft één van deze kleuren.

Daarbij is er een duidelijke winnaar: wit. Afgelopen jaar werd bijna 40 procent van de nieuw verkochte auto’s in deze kleur gespoten. Ongeveer een derde was parelmoerwit, twee derde was gewoon wit. Zwart (19 procent), grijs (15 procent) en zilver (9 procent) volgden op ruime afstand. Andere kleuren, zoals rood, blauw en groen waren populair tot begin 2000, maar worden almaar minder geliefd. De trend richting neutrale autokleuren lijkt zich nog steeds door te zetten.

De volledige lijst van Axalta kun je hieronder bekijken:

Waarom wit?

De redenen waarom wit de meest populaire autokleur van 2020 is, zijn heel simpel. Het is een tint die bij alle auto’s past. Bovendien is het vaak de goedkoopste optie, voor veel auto’s is het immers de basiskleur waarvoor je niet hoeft bij te betalen. Verder weten ook de importeurs en dealers dat wit veel gekozen wordt, waardoor de meeste voorraadmodellen ook in die kleur zijn. En zo houdt de witte traditie zichzelf in stand.

Wit is het afgelopen decennium elk jaar op rij uitgeroepen tot populairste autokleur, al vindt er vooral in Europa een verschuiving plaats. Daar wordt grijs immers het vaakst gekozen. Grijze auto's halen hier een aandeel van 25 procent, het hoogste in de hele wereld. De kleur is vooral populair in de compact- en sportcategorie, met een aandeel van bijna 33 procent. Zwart staat in ons werelddeel met 21 procent op een tweede plaats. Samen zijn grijs en zwart dus goed voor ongeveer de helft van alle nieuwe auto’s.

