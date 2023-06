Dit zijn de tien beste tweedehands cabrio’s onder de 25.000 euro

10. BMW 4-Serie Cabrio

Het is een vierzitter, maar niet de ruimste in zijn klasse. Wel is het interieur modern en solide en het dak laat zich ook rijdend openen en sluiten.



Volledig scherm Jaguar XK8. © Jaguar

9. Jaguar XK convertible

Wil je ook een beetje motorgeluid tijdens het rijden, kies dan voor de V8-variant van de Jaguar XK8. Hij is snel, maar ook dorstig en de onderhoudskosten kunnen oplopen. De XKR met zijn supercharger racet zo je portemonnee uit.



Volledig scherm BMW 6 Serie cabriolet. © BMW

8. BMW 6 Serie cabriolet

Deze auto heeft een chic interieur, een dik stoffen dak en een stille motor. Een genot om in te rijden, maar het onderhoud kan flink aantikken. En je moet erin gezien willen worden, want dit model neigt wat naar het ordinaire, vinden ze in Engeland.



Volledig scherm Audi A5 Cabriolet. © Audi

7. Audi A5 cabriolet

De Audi A5 is een zeer elegante cabriolet, heeft een soepele versnellingsbak en wordt geleverd met een breed scala aan motor- en trimopties. De S-Line-modellen hebben een sportievere uitstraling. De viercilinders zijn prima, zowel de diesels als de benzinevarianten.



6. Mercedes E-klasse cabriolet

De Mercedes E-Klasse is een verfijnd model, ook als cabriolet. Het model is voorzien van een soort föhn in je nek, die ervoor zorgt dat je het niet koud krijgt. Het is niet echt een sportwagen, maar meer een cruiser. Er zijn ook tal van motorvarianten, van zuinige viercilinders tot dorstige achtcilinders.



Volledig scherm BMW Z4. © BMW

5. BMW Z4

De Z4 is een van de beter ogende cabrio’s. De zescilinder turbomotoren zijn echte juwelen qua trekkracht en loopcultuur. De meesten zullen echter een van de meer zuinige turbocharged viercilinder benzinemodellen kopen. Zoek een voorbeeld met een volledige servicegeschiedenis, omdat de distributiekettingen meer zullen slijten bij onregelmatig onderhoud.



Volledig scherm Audi A3 Cabriolet. © Audi

4. Audi A3 Cabriolet

De Audi A3 Cabriolet is uitzonderlijk goed. De 1.4 TFSI is een geweldige motor, die goede prestaties combineert met een uitstekend brandstofverbruik. Dit model is ook leuk om te rijden, en omdat het model vier stoelen heeft, is het een geweldige allrounder. Het lichtgewicht dak kan tot hogere snelheden worden gebruikt.



Volledig scherm Porsche Boxster. © Porsche

3. Porsche Boxster

Met de Boxster betaal je niet alleen voor de badge. De auto is geweldig om te rijden en beschaafd om te bezitten, de veelgeprezen derde generatie versie is lichter, stijver en sneller dan zijn voorgangers. De standaard 2.7-liter motor is snel en soepel, maar een beetje dorstig.



Volledig scherm Audi TT Roadster. © Audi

2. Audi TT Roadster

Als je maar twee stoelen nodig hebt en je wilt toch een ‘premium’ gevoel, dan is de TT de beste keus. De auto heeft een betere uitstraling dan sommige rivalen en in tegenstelling tot de Z4 en Mercedes SLC heeft de TT een stoffen dak, waardoor deze lichter en wendbaarder is. De prijzen liggen in lijn met de Z4 en Mercedes SLC, maar de TT schrijft minder snel af, zoals je ziet aan de prijs van Audi TT occasions.



Volledig scherm Scherp en klaar voor de zomer: ook de Mazda MX-5 is momenteel erg gewild. © Mazda

1. Mazda MX-5

De Mazda MX-5 is een van de meest populaire en iconische cabrio’s ooit gemaakt. Het is niet voor niets de meest verkochte roadster aller tijden. De auto combineert goede rijeigenschappen met betrouwbaarheid en lage kosten. Hij is compact genoeg om het goed te doen in de stad en het relatief zachte onderstel zorgt voor een comfortabele weggedrag. De besturing is nauwkeurig genoeg voor bochtige wegen. Hoewel de MX-5 weinig binnenruimte biedt, is er in de kofferbak plek voor twee kleinere tassen en biedt het interieur overal opslagruimte. Oudere MX-5's zijn gevoelig voor roest, maar het huidige model is daar te nieuw voor. Controleer of het mechanisme van het vouwdak goed functioneert.