Dit zijn de tien grootste en sterkste trucks ter wereld

1. De Belaz 75710 is meer dan 20 meter lang, ruim 8 meter hoog en 9,75 meter breed. Dat is ongeveer de grootte van een twee-onder-een-kapwoning. Volledig beladen weegt deze truck uit Wit-Rusland meer dan 800 ton en daarvoor heeft het model een sterke motor nodig. Ondanks zijn 11.165 pk haalt ‘ie een topsnelheid van slechts 64 kilometer per uur. Met zijn laadvermogen van 450 ton is dit de nummer één van de grootste vrachtwagens ter wereld.

2. Op plek twee vinden we de 980E-4 van de Japanse firma Komatsu. Met zijn breedte van meer dan tien meter is dit de breedste truck in de top 10. Het laadvermogen bedraagt 369,4 ton.

3. De bijna 10 meter brede Caterpillar 797 weegt ongeveer 690 ton. De monstertruck heeft een maximaal vermogen van 4055 pk. In zijn laadbak is plek voor 363 ton aan zand, grind of stenen.

4. Op de vierde plaats volgt de T 284, de grootste kiepwagen van Liebherr, die in Duitsland wordt geproduceerd. De T 284 heeft meer dan 4000 pk en een laadvermogen van 363 ton.

5. De Wit-Russische fabrikant Belaz heeft meer dan één model in deze klasse. De 75600 is 15,5 meter lang, 9,45 meter breed en 7,47 meter hoog. Hij kan tot 360 ton meezeulen in zijn enorme laadbak.

6. De 960E-2 is het op een na grootste model van Komatsu. Met zijn breedte van 9,60 meter zou deze truck op de snelweg meer dan drie rijbanen nodig hebben. De truck heeft een 3545 pk sterke motor en de maximale belading is 326,6 ton. Daarmee eindigt deze vrachtwagen op plek 6.

7. De 795F AC van Caterpillar staat op plek 7 van ‘s werelds grootste vrachtwagens met een laadvermogen van 313 ton. De Amerikaan is meer dan zeven meter hoog en heeft een laadbak van maar liefst 15 meter.

8. De achtste plaats gaat naar de 500.000 kilo wegende Hitachi EH5000AC-3. Deze vrachtwagen is meer dan 15 meter lang en meer dan 8 meter breed. De 2850 pk sterke krachtpatser heeft een laadvermogen van maximaal 296 ton. De laadbak heeft een volume van 197 kubieke meter, wat overeenkomt met ongeveer 1000 badkuipen.

9. Met een laadvermogen van 291,7 ton staat de Komatsu 930E-4 op plek negen in deze ranglijst. De Japanner is 2700 pk sterk en wordt aangedreven door een 16-cilinder turbodiesel.

