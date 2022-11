Dit zijn volgens Duits onderzoek de meest en minst betrouwbare auto's

De Duitse keuringsinstantie Tüv heeft de jaarlijkse resultaten bekendgemaakt van een betrouwbaarheidsonderzoek onder bijna 9,6 miljoen auto’s. De keuringen van de Tüv zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de APK in Nederland.

De Mercedes B-klasse is de overall winnaar in het Tüv-rapport 2023. Zelfs na negen jaar staat de compacte Benz nog steeds op de vierde plaats met een foutenpercentage van slechts 11 procent. Dan heeft hij gemiddeld 90.000 kilometer op de teller. Ter vergelijking: de Ford Galaxy scoort al na drie jaar zoveel storingen.

B-Klasse en VW Golf Plus

Het gemiddelde aantal storingen van de B-Klasse bedraagt slechts 2,0 procent. Met deze lage waarde verwijst hij zijn grote broer en de winnaar van vorig jaar, de Mercedes-Benz GLC, naar de tweede plaats (2,3 procent). De VW Golf Plus bevindt zich ook op dit niveau; eveneens 2,3 procent. De Audi Q3 werd vierde met een quotum van 2,4 procent. Vorig jaar was er nog de VW T-Roc, die momenteel de vijfde plaats inneemt.

Dacia Logan en Dokker en VW Sharan staan onderaan Tüv-rapport

Aan de andere kant van het scorebord draagt de Dacia Logan opnieuw de rode lantaarn met een stabiele 11,6 procent. Daarvoor komt de Dacia Dokker met 10,8 procent. De VW Sharan staat momenteel op de derde plaats van onderen met een percentage van 9,4 voor significante defecten. Ook de Ford Galaxy - waarmee de Sharan zijn technische basis deelt - eindigt met 8,1 procent vrij ver onderaan.

Mercedes B-Klasse en Golf Plus zijn top

Wanneer wordt gekeken naar de verschillende voertuigklassen, scoren eerdergenoemde B-Klasse en Golf Plus zeer goed in het zogeheten C-segment. De Mazda 3 doet het ook uitstekend en is relatief goedkoop. Opvallende afwezigen in het zakensegment tot elf jaar oud zijn de modellen van Mercedes, BMW en Audi. Iets wat volgens de Tüv te wijten is aan hun gebruik als bedrijfsauto met navenant hoge kilometerstanden. De E-Klasse heeft dan al gemiddeld 176.000 kilometer op de teller.

Mercedes GLC opnieuw winnaar bij de SUV's

In de klasse van de stadsauto's wint de Kia Picanto (3,6 procent). Bij de kleine auto's neemt de Honda Jazz met 2,7 procent de beker over van de winnaar van vorig jaar, de Audi A1. In de compacte klasse blijft de Mercedes A-Klasse aan kop (2,8 procent) en in de middenklasse staat opnieuw de C-klasse bovenaan met 3,2 procent. De Mercedes GLC is met 2,3 procent mankementen voor de vierde keer de winnaar bij de SUV's.

Verlichting, olielekkages en assen

Over het geheel genomen neemt het aantal storingen toe van 17,9 procent vorig jaar tot 20,2 procent nu. Naast gemiddeld oudere voertuigen zien de experts van Tüv krappe budgetten ook als reden voor minder onderhoud en daardoor meer problemen. De meest voorkomende storingen betreffen problemen met de verlichting, olielekkages en problemen met de assen.

Het Tüv-rapport bevat de belangrijkste inspectieresultaten van alle Tüv-bedrijven in Duitsland. Het ging daarbij in 2022 om meer dan 9,5 miljoen inspecties tussen juli 2021 en juni 2022.

