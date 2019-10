Dit zitkussen moet voorkomen dat kinderen worden vergeten in hete auto

Je moet er als ouder niet aan denken, maar toch zijn er elke zomer weer berichten over ouders die per ongeluk hun kinderen achterlaten in de auto. Bij normale temperaturen loopt dit meestal goed af, maar niet als de zon hoog aan de hemel staat. Vooral in Amerika gebeurt het vaak. Afgelopen jaar overleden 54 kinderen nadat ze werden achtergelaten in een te warme auto, meldt Kids and Cars. Hoeveel mensen er in Europa omkomen door oververhitting in een voertuig is niet duidelijk.



De Europese Unie wil dat auto's vanaf 2022 standaard zijn voorzien van kinderdetectiesystemen en automerken als Hyundai, GMC Buick, Cadillac, Chevrolet en Nissan bieden de techniek al aan. Het gaat daarbij om een systeem dat onthoudt of de achterdeuren werden geopend vlak voor of nadat de auto werd gestart. Wanneer dat zo is, hoort de bestuurder een alarmtoon en is in het dashboard de melding ‘look in rear seat’ te zien.