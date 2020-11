Dominantie van Tesla is voorbij

RIJ-IMPRESSIE Alleen voor onderne­mers: waarom de nieuwe VW Caddy geen gezinsauto meer mag zijn

15 november Met een sterk verbeterd onderstel, moderne veiligheidssystemen en een Golf-achtige cabine lijkt de nieuwe Volkswagen Caddy meer op personenwagen dan ooit. Des te vreemder is het dat hij bij ons – in tegenstelling tot in andere landen – alleen als bedrijfswagen op de markt komt. Voor een nette prijs, dat wel.