Doppio wil de Coolblue van de e-bikes zijn

Op de doppio geen zadelpijn. Zitcomfort is voor fietsfanaat en bedenker Peter Eiselin enorm belangrijk en dat is te zien. ,,Onze buddyseats, de zadels, worden in Nederland gemaakt, handmatig door een ervaren zadelmaker. Ook belangrijk: onze batterij is uitneembaar en met 840 wattuur de sterkste in haar soort. We hebben hydraulische schijfremmen gekozen in plaats van mechanische. Ook weer omdat we gaan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het zijn keuzes die de kosten verhogen maar waar je een veel beter product voor terugkrijgt.''

Twoseater

Het is Peter Eiselin ten voeten uit: kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid. De beste onderdelen en het geheel móet kloppen. De ondernemer pur sang weet dat de concurrentie in de markt van e-bikes groot is, maar in zijn ogen is de potentie nog groter. Een klantenkring die een way of life vertegenwoordigt, die geniet van het leven, dat had hij direct al voor ogen. Hij bouwde de eerste volwaardige twoseater.

,,Ik ben vaak in Azië, bezocht er veel fietsbeurzen en keek vooral naar interessante frames. Een lage instap, dat triggerde. Qua look is de twoseater precies geworden zoals ik in gedachten had. Met een uitgebreide keus aan accessoires, zodat je de look van je doppio passend kunt maken naar je eigen smaak.’’

,,E-bikes hadden een enorm grijs imago door de associatie met senioren. Met de doppio, als twoseater een scooteralternatief, kom je in heel andere doelgroepen terecht. Jongeren van wie ouders niet willen dat ze op een scooter stappen en ondernemers die gezien willen worden. Het is heel breed allemaal met een doppio die fun uitstraalt. Want dát is onze merkpositionering. ‘Heb je genoten?’, is de eerste vraag die ik altijd stel na een proefrit. Genieten, plezier hebben in het rijden, dat is voor mij, buiten dat het technisch goed in elkaar moet zitten, het allerbelangrijkst.’’

Bikkelhard

Doppio startte in Amsterdam, eenvoudigweg omdat Eiselin ervandaan komt. ,,Ik ken de stad, zie de doelgroep en de potentie, ken er de scooterwetgeving. We hebben overigens nu al klanten tot en met Geleen aan toe. Service en pechhulp kan daar wat langer duren, dat melden we er netjes bij.’’

Want: service. Nee: topservice. Eiselin wilde dat aanvankelijk uitbesteden, maar op het laatste moment ‘voelde dat toch niet goed’. Een belangrijke beslissing. ,,Na al die gesprekken heb ik gezegd: het is heel simpel, wij gaan het zelf doen. Servicebus aangeschaft en servicemensen aangenomen. Het is bikkelhard werken, maar tot op de dag van vandaag ben ik blij dat we die keuze hebben gemaakt. We leveren elke doppio thuis af. Onderhoud en service kan ook aan huis. Als je de Coolblue van de e-bikes wilt worden, en dat willen we, dan is dat de persoonlijke service die je moet bieden.’’

Corona-ellende

Of de coronacrisis doppio afremt? Allesbehalve. ,,Deze tijd vraagt om al je creativiteit, om anders durven denken. Of het nu gaat om het inhuren van mensen, de opening van een winkel of niet, het aanbieden van testritten, het is dezelfde vraag die je met de kennis van nu opnieuw stelt: hoe kunnen wij onze klanten op de beste manier bedienen?’’

,,Zo zijn we elke klant nog meer op maat gaan benaderen. Nieuwe gespreide betalingsmogelijkheden bijvoorbeeld. Ik kan mij daar bijvoorbeeld voor zzp'ers en kleine ondernemers juist nu alles bij voorstellen. Leasemogelijkheden. En nog sneller leveren, omdat je als zzp'er of zorgverlener juist nu dóór moet. Er is voldoende voorraad. Precies op tijd, voor de corona-ellende, waren al onze shipments binnen."



,,Dit is een groeimarkt. Geen opstoppingen, geen parkeerproblemen, je mag tot wel 25 kilometer per uur gewoon op het fietspad en een helm hoeft niet. De overheid heeft daarnaast gunstige fiscale regelingen geïntroduceerd om het gebruik van de e-bike te stimuleren, en dat merken we. Bovendien las ik bij de Fietsersbond dat onderzoek uitwijst dat vakantiegeld zeker ook besteed wordt aan e-bikes. Sowieso verwacht ik post-corona dat de markt voor e-bikes verder door het dak gaat. Mensen gaan tram of metro mijden, maar moeten wel naar hun werk of zoeken sowieso nieuwe, duurzame oplossingen om van a naar b te komen.’’



Eiselin realiseert zich daarbij als geen ander: de grootste ambassadeurs van doppio zijn blije klanten. En die klantenkring groeit snel. It’s a way of life.