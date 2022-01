Drama op Amerikaanse snelweg: automobilisten zitten 's nachts muurvast in vrieskou

Noodnummer bellen

Als gevolg van de hevige sneeuwval in Virginia - er viel meer dan 30 centimeter - schaarden vrachtwagens en raakten van sommige auto's de benzine op. Enkele automobilisten hebben de nacht van maandag op dinsdag in hun auto moeten doorbrengen terwijl de temperatuur buiten onder het vriespunt lag. Automobilisten die medische of andere hulp nodig hadden, werd verzocht om noodnummer 911 te bellen, zo meldden de autoriteiten.

Senator Tim Kaine van Virginia meldt op Twitter dat hij maandagmiddag vertrok van huis om naar zijn werk in Washington DC te rijden. ‘Gewoonlijk een rit van 2 uur. Maar dinsdagochtend, 19 uur later, ben ik nog steeds niet bij het Capitool.’ Wegwerkers zijn uren in de weer om de weg enigszins vrij te maken, wat lastig is. Van meerdere auto's raakt de benzine ondertussen weer op.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Susan Phalen zit met haar vier honden meer dan 10 uur vast op de inmiddels beruchte snelweg I-95. Phalen vertrok maandagavond en dacht maar een uurtje weg te zijn. ,,Dus dit kan in de recordboeken”, zegt ze dinsdagochtend tegen CNN. ,,Als ik was gaan lopen, was ik er nog sneller.” Phalen zag dat meerdere automobilisten hun auto continu uit- en aanzetten. ,,Want we moesten benzine sparen, maar soms ook weer even de verwarming laten loeien.”