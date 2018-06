Drie meter hoog, twintig minuten lang; vliegende auto heeft lange weg te gaan

Dat de vliegende auto elektrisch moet zijn, daarover zijn de visionairs van deze wereld het wel eens. De Kitty Hawk Flyer is volgens Quotenet zo'n apparaat. Het is feitelijk meer een kruising tussen een drone en een helikopter dan een vliegende auto. Je kunt geen passagiers meenemen en een retourtje Parijs zit er ook niet in, tenzij je iedere twintig minuten wilt landen om de accu's op te laden.

Volledig scherm © Kitty Hawk

Er zijn meer nadelen. Zo moet je een speciaal impact vest aan en een helm op als je er mee gaat vliegen. De maximale vlieghoogte is tot nu toe beperkt tot drie meter en vliegtijd is ook als die van een drone, namelijk 20 minuten, afhankelijk van je gewicht. Dat zal ook niet snel meer worden, want het is de accu die het bereik bepaalt. Maar eerlijk is eerlijk, vliegen doet de Flyer.

Volledig scherm © Kitty Hawk