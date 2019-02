Dronken bestuurder belandt met auto op skipiste en glijdt naar beneden

Video Infrarood video vanuit politiehe­li­kop­ter toont hoe dicht driftende auto's bij mensen komen

2 februari Straatraces zijn al heel lang een gevaarlijk verschijnsel in de VS, maar in Sacramento, in Californië blijken tegenwoordig ook driftende automobilisten op de openbare weg een groot probleem. De politie wijst op het gevaar hiervan en toont met infrarood beelden vanuit een helikopter hoe gevaarlijk dicht de auto’s bij mensen komen. Na dergelijke incidenten worden de bestuurders vaak gearresteerd en worden auto’s in beslag genomen. Toch krijgt de politie het probleem moeilijk opgelost. Driftende auto’s blokkeren vaak de hele weg en nadat de politie heeft ingegrepen, gaan de roekeloze bestuurders op een andere plek gewoon weer verder.