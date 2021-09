Drukste ochtendspits in tijden: 468 kilometer file

Een filetotaal van 468 kilometer was voordat de coronapandemie uitbrak niet ongebruikelijk, zegt een woordvoerder. Van het totaal van vandaag kijkt de verkeersdienst een beetje op. ,,Het lijkt dat sinds de versoepelingen thuiswerken voorbij is. Iedereen is ook weer terug van vakantie.’’



Er was ook een aantal aanrijdingen en omleidingen wegens werk op de A12. De snelweg tussen Utrecht en Den Haag is vanwege de werkzaamheden deels afgesloten, waardoor op alternatieve routes oponthoud ontstond. Zo zorgde de extra drukte bij het knooppunt Gorinchem voor vertraging.