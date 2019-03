DS 3 Crossback: opvallende verschijning

De ontwerpers van de DS 3 Crossback Puretech 130 zijn consequent te werk gegaan. Overal op en in de auto word je overstelpt met de ruitvorm. Of het nu gaat om de grille, de achterlichten, het instrumentarium, de bedieningsknoppen, de ventilatieroosters of de luidsprekerroosters - het houdt niet op.

Maar ook los van die ruitvormen is de DS 3 Crossback een opvallende verschijning. Aan de voorkant schreeuwen de grote grille en de karakteristieke dagrijlichten om aandacht, maar ook de koplampen dragen bij aan het onderscheidende uiterlijk. Aan de zijkant valt vooral het uitstulpsel in de achterste zijruiten op. DS spreekt van ‘de haaienvin’. Met een beetje fantasie ontwaar je inderdaad de contouren van een tegen de rijrichting in zwemmende haai, die met zijn buik iets boven de dorpel zweeft.

Exclusief

DS wil graag anders dan anders zijn. Daarbij wil het merk de inzittenden verwennen met luxe en exclusiviteit. Bijvoorbeeld door het aanbieden van vijf verschillende interieurstijlen. De DS-Inspiration Monmartre vormt de basis, waarbij de stoelen, de bovenkant van de portieren en het dashboard bekleed zijn met donkergrijze textiel. Bij de Inspiration Performance Line bestaat de bekleding uit een combinatie van textiel en alcantara, daarnaast zijn er nog drie Inspirations met (kunst) leer in verschillende kleuren en designs.

Startknop?

Apart is de plaats van de startknop in de middenconsole. Hij zit direct onder het ruitvormige knoppencluster waarmee je onder meer de verwarming en ventilatie bedient. Kies je voor een versie met DS Connect NAV, dan beschik je over een volwassen touchscreen met een diameter van 10,3 inch. Het laat zich vrij intuïtief bedienen, je kunt het via Android Auto en Apple CarPlay aan je telefoon koppelen, en het TomTom-navigatiesysteem kan hoofdrekenen als de beste. Eenvoudiger versies hebben een kleiner scherm en moeten ook een navigatiesysteem missen.

Veiligheid

DS verdient een compliment vanwege de veelheid aan veiligheidssystemen waarmee de DS 3 Crossback leverbaar is. Standaard zijn een remassistent met voetgangersherkenning (tot 85 km/h), een actieve spoorassistent, verkeersbordherkenning, cruisecontrol en een wegrijassistent op hellingen. Voor de remassistent met nachtherkenning tot 140 km/h, de dodehoekassistent, de achteruitrijcamera, het head-up display en intelligente matrix-koplampen geldt een meerprijs, maar ze zijn wel allemaal leverbaar.

Misser

De bediening van de cruisecontrol is echter een ergonomische misser. Die is ondergebracht in een korte stengel links onder aan de stuurkolom, die je op de tast moet bedienen. Dat werkt voor geen meter, zodat je algauw probeert te kijken waarop je moet drukken of waaraan je moet trekken. En voordat je het weet, zit je vlak op de bumper van een voorligger. En dat was nu juist niet de bedoeling. We hopen dat deze stengel bij de eerste de beste facelift het veld ruimt en de cruisecontrol-knoppen naar het midden van het stuur verhuizen, waar ze horen.

Portiergrepen

Een van de leukste gadgets van de DS 3 Crossback betreft de portiergrepen. Deze zijn volledig verzonken, en klappen uit wanneer je de auto met de afstandsbediening ontgrendelt. Vanaf de Performance Line+ gebeurt dit zelfs automatisch wanneer je de sleutel op zak hebt. Tot dusver was dergelijke verwennerij nog voorbehouden aan Jaguar en Tesla.

Benzine, diesel en stroom

Motorisch gooit DS het echter over aan andere boeg dan die twee merken, al is er vanaf volgend jaar ook een volledig elektrische DS 3 Crossback leverbaar, de E-tense. Deze krijgt 136 pk en een actieradius van 320 kilometer. Voorlopig moeten we het echter doen met een driecilinder turbobenzinemotor van 1199 cm3. Binnenkort volgen ook nog twee diesels, met 100 of 130 pk.

De benzinemotor met 100 pk is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, terwijl de versies met 130 en 155 pk standaard een achttraps automaat krijgen. Wij rijden met de tussenversie, die de compacte DS 3 behoorlijk rap van zijn plek krijgt. In 9,2 seconden zit-ie op 100 km/h en 96 km/h later zit hij pas op de toppen van zijn kunnen. Het maximumkoppoel van 230 newtonmeter is beschikbaar vanaf 1750 tpm en door de goede samenwerking van de motor met de achttraps automaat is de DS 3 best een levendige auto. Ook voor het gehoor, want de driecilinder is akoestisch vrij nadrukkelijk aanwezig. Met een opgegeven gemiddeld verbruik van 4,9 l/100 km (1 op 20,4) is de 130 pk-motor een bescheiden innemer. Welke benzineversie je ook kiest, er mag altijd een (geremde) aanhanger van 1200 kg aan de haak.

Veercomfort

Hoewel het merk DS technisch helemaal niets van doen heeft met de klassieke Citroën DS, associeer je de naam toch met het veercomfort van een waterbed. Dat moet je snel uit je hoofd zetten. Grote oneffenheden absorbeert het onderstel soepel, maar korte hobbels worden met 18-inch wielen onder de auto vrij duidelijk doorgegeven.

Krapper

SUV’s scoren niet alleen vanwege hun stoere looks. Veel mensen waarderen dit type auto ook om de ruimtelijke en praktische vaardigheden. Vergelijk je de DS 3 Crossback echter met de grofweg even grote Volkswagen T-Cross, dan blijkt de bagageruimte 105 liter krapper. En achterpassagiers hoeven niet per se een slangenmens te zijn om elegant plaats te nemen, maar het helpt wel. Ook als ze eenmaal zitten, worden ze niet beloond met zeeën van ruimte.

Veel geld, weinig imago