Duitse hoogleraar wil benzineprijs van 100 euro per liter: ‘Autorijden moet pijn doen’

Met video Raceauto opladen in 3 minuten en 56 seconden: studenten­team TU/e ontwerpt revolutio­nair koelsys­teem

EINDHOVEN - Elektrisch opladen in een handomdraai: het is de droom van elke e-rijder. Studenten van de TU Eindhoven hebben het geflikt. Met een nieuw accupakket is team InMotion in staat om hun racewagen binnen 4 minuten af te tanken. Met stroom. Dankzij een revolutionair zelfontworpen koelsysteem.