‘Duitsland verhoogt aanschafsubsidie elektrische auto’s met 25 tot 50 procent’

In een overheidsdocument dat door Reuters is ingezien zou staan dat er een plan is om Duitse kopers in de periode van 2020 tot 2025 hogere subsidies toe te kennen als ze een elektrische auto kopen. Kopers van hybride auto’s krijgen tot nu toe al 3000 euro subsidie en dat wordt in de nieuwe plannen verhoogd naar 4.500 euro. AutoBild meldt dat de aanschafsubsidie voor volledig elektrisch aangedreven auto’s die minder dan 40.000 euro kosten naar 6000 euro stijgt. Dat is momenteel nog 4000 euro. Voor elektrische auto’s die meer dan 40.000 euro kosten, stijgt de subsidie met 25 procent.

De Duitse overheid zou met de verhoging van deze subsidies de doorbraak van elektromobiliteit willen bespoedigen en ook bijdragen aan het doel om in 2030 tien miljoen elektrische voertuigen op de Duitse wegen te hebben. De nieuwe subsidies zouden vanaf begin volgend jaar van kracht worden, waarvoor tegen 2023 een pot van twee miljard euro beschikbaar zou zijn. Tot nu toe is de situatie dat de helft van de subsidiebedragen door de federale overheid wordt betaald en de andere helft door de autofabrikant. Het is niet duidelijk of die verdeling geheel in stand blijft. Bij de huidige regeling mag het basismodel van een elektrische auto niet boven de 60.000 euro uitkomen om voor de subsidie in aanmerking te komen.