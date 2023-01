Duitsland wil alweer af van ‘milieuvriendelijke’ E10-benzine

E10 is ook in Nederland in alle pompstations leverbaar. Sinds oktober 2019 is het de vervanger van Euro 95 E5. Het percentage bio-ethanol in de benzine is vanaf die datum verhoogd van maximaal 5 procent naar maximaal 10 procent. De voornaamste reden voor de bijmenging van bio-ethanol is het verminderen van de CO₂-uitstoot.

In Duitsland meent men nu dat alles wat op het veld groeit, voor 100 procent moet worden verwerkt tot voedsel - en niet tot brandstof. Dit om een einde te maken aan honger in de wereld. Het onderwerp staat ook wel bekend als het ‘brandstof-of-voedsel’ debat. Het federale ministerie van Milieu onder leiding van Steffi Lemke (Groenen) bereidt nu een wetsontwerp voor waarin biobrandstoffen als toevoeging worden verboden.

‘Klimaatdoelstellingen onhaalbaar’

De hoeveelheid biobrandstof wordt in twee stappen teruggebracht. Momenteel is acht procent van de brandstof (berekend in CO2-hoeveelheden) biobrandstof, waarvan iets meer dan de helft (4,4 procent) bestaat uit op graan gebaseerde brandstoffen is. Volgens het wetsontwerp moet dat in 2024 worden teruggebracht naar 2,3 procent en in 2030 naar nul.

Het ministerie van Transport is hier fel op tegen: ,,De maatregel zou leiden tot een aanzienlijke toename van de CO2-uitstoot in de transportsector en is daarom in tegenspraak met het verklaarde gemeenschappelijke voornemen van de federale regering om de klimaatbeschermingsdoelstellingen te halen”, aldus een woordvoerder. Ook de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, ergert zich aan het plan van de minister van Milieu.

7,8 miljoen ton CO2 bespaard

Bijna allemaal tanken we biobrandstoffen: alleen al in Duitsland bevat de superbrandstof E10 tussen de vijf en tien procent bio-ethanol. Dit wordt gemaakt van mais, suikerriet en bieten, maar ook van plantaardig afval. Volgens het Agentschap voor Hernieuwbare Hulpbronnen (FNR) is in 2019 alleen al in Duitsland 7,8 miljoen ton CO2 bespaard door biobrandstof aan brandstof toe te voegen.

