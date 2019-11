Duizenden Amsterdammers mogen hun stad niet meer in

,,De nieuwe milieuzone draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en dat is hard nodig’’, zegt wethouder Sharon Dijksma (Luchtkwaliteit). ,,De maatregel heeft het meeste effect op de plekken waar nu nog de Europese grenswaarden worden overschreden. Zo roken bewoners van de Weesperstraat eind 2020 bijvoorbeeld naar verwachting jaarlijks het equivalent van 44 sigaretten minder mee.’’ Oudere diesels zijn vergeleken met moderne auto's extreem vervuilend . Ze stoten tot wel zes keer meer stikstofdioxide uit, dat samen met fijnstof een grote veroorzaker is van astma bij kinderen . Ongeveer 8000 Amsterdammers hebben zo’n oude dieselauto. Zij worden de komende maand per brief geïnformeerd door de gemeente. Amsterdammers met een oude diesel kunnen subsidie krijgen om de auto te laten slopen. Per aanvraag ligt het subsidiebedrag tussen de 500 en 2000 euro.

Bestelbusjes

Ook landelijk wordt er nagedacht over een sloopregeling voor oude diesels om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens cijfers van brancheverenigingen Bovag/RAI Vereniging rijden er nog 129.000 personenauto's op diesel die 15 jaar of ouder zijn. Daarnaast tuffen er nog 167.000 oude bestelbusjes op diesel door Nederland. Geen van deze auto's mag de hoofdstad nog in na november 2020.



De Amsterdamse milieuzone geldt niet voor alle dieselvoertuigen met een emissieklasse 3 of lager. Er zijn landelijk uitzonderingen voor bepaalde aangepaste voertuigen voor gehandicapten, oldtimers van 40 jaar en ouder en kampeerwagens van inwoners van een milieuzone-gebied.



Deze nieuwe milieuzone komt voort uit het Actieplan Schone Lucht (ASL). In 2030 wil de gemeente in heel de stad alleen nog auto’s die uitstootvrij zijn. De gemiddelde Amsterdammer, zo heeft de gemeente berekend, leeft drie maanden langer als er alleen nog uitstootvrije elektrische auto’s in de stad rijden.