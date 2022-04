Duizenden ongeldige rijbewijzen niet ingeleverd

Automobi­list schakelt vijf politieau­to's uit tijdens spectacu­lai­re achtervol­ging in Duitsland

Bij een achtervolging in de Duitse plaats Ahlen en een aantal andere steden zijn in totaal vijf politieauto's vernield. De vluchter wist met zijn oude Golf 1.4 de agenten lange tijd voor te blijven. Pas toen de auto in een slip raakte, kon hij worden aangehouden.

14 april