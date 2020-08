Dure supersportwagens staan al acht jaar te verpieteren bij verlaten spookdealer

Iedereen kent de zogeheten ‘barn find’, maar soms raken auto's ook verloren in verlaten dealer-showrooms. Dat geldt ook voor de zeldzame Ferrari, Porsche en Corvette, die al acht jaar stof staan te verzamelen in China.

Deze foto's zijn gemaakt door Instagrammer Cherongermando bij een verlaten dealer in China. Het gaat volgens website Periodismodelmotor om een voormalige Ferrari/Maserati-dealer, destijds de eerste in zijn soort in China.

Naar verluidt was de dealer zijn tijd iets te ver vooruit voor de communistische regering en werd de zaak slachtoffer van hardhandig optreden door overheidsagenten tegen corruptie en ‘overmatige consumptie’. Volgens de fotograaf staat de Porsche Carrera GT al sinds 2012 onaangeroerd in de zaak, evenals een Corvette C5 Z06 en een Ferrari 575 Superamerica.

Ferrari 575 Superamerica. © Cheongermando

De Carrera GT is nummer 1255 van de 1270 gebouwde exemplaren en heeft een huidige waarde van zo'n 800.000 euro. Het is een van de drie modellen in de kleur Zanzibar Red Metallic en ziet eruit alsof je er zo mee kunt wegrijden. Helaas is dat onmogelijk doordat rubberen afdichtingen en slangen mogelijk zijn opgedroogd en lekken en breuken kunnen veroorzaken. Ook is de benzine in de tank en het brandstofsysteem inmiddels veranderd in vernis.

Wie de eigenaar is van de dealer of van de auto's, is niet bekend. Mogelijk zit de eigenaar in de gevangenis, of zijn de auto's onteigend door de regering. Feit is in ieder geval dat het er niet op lijkt dat de toekomst er op korte termijn goed uitziet voor deze Porsche en de andere auto’s in deze Chinese spookvestiging.

Corvette C5 Z06. © cheongermando