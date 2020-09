E-bikes, e-scooters en elektrische auto's niet aan te slepen

Snel, stil, en schoon. Auto’s, fietsen, scooters, stepjes, alles wat rijdt en op elektriciteit gaat is dit jaar niet aan te slepen. 2020 is vooral het jaar van de e, de e van elektrisch.

De e-bike is inmiddels de standaard fiets. Brancheorganisatie Bovag zegt dat er dit jaar meer fietsen mét hulpmotor verkocht dan zonder. ,,De techniek is zoveel verbeterd en zoveel betrouwbaarder geworden’’, zegt Paul de Waal van brancheorganisatie Bovag. ,,Neem de elektrische scooter. Scooterverkopers wilden er nooit aan omdat er zoveel problemen mee waren. Ze moesten van drie krakkemikkige exemplaren vol storingen twee nieuwe maken. Die tijd ligt achter ons. Elektrisch vervoer is nu ook betaalbaarder en de reikwijdte in verbeterd.’’

De e-bike begon de carrière als fiets met hulpmotor voor bejaarden, maar nu is ie bij iedereen populair. Ouderen, maar ook forensen en scholieren, iedereen die geregeld langere stukken fietst wil er een. En het zijn niet alleen stadsfietsen. Wie deze zomer ging fietsen in de bergen zag het al: zelfs de mountainebike is veranderd in een e-mtb die je ongekende krachten geeft. Er zitten zulke sterke motoren op dat je spierkracht wel 3,5 keer groter lijkt.

Bosch, marktleider bij de aandrijving van de e-bike, denkt dat binnen tien jaar de helft van alle fietsen in Europa een elektrisch exemplaar is. Ook voorziet Bosch steeds meer elektrische cargobikes, bakfietsen en nieuwe fietstypes die vracht in de steden brengen. Er is zelfs een speciale extra sterke motor voor ontwikkeld.

Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee hebben de accufietsen en de e-scooters de wind mee door Covid-19. Uit angst voor besmetting worden bus, tram of trein gemeden en pakt de forens de e-bike om van a naar b te komen.

Van Wee: ,,En het imago van de e-bike is goed met hippe,snelle modellen en speed pedelecs die tot 45 km/uur trapondersteuning geven. De prijs/kwaliteit-verhouding is ook beter geworden. De verhalen van een paar jaar geleden dat accu’s opeens kapot waren, hoor je nu veel minder. Ook in dat opzicht heeft de e-bike de wind mee. Mogelijk speelt ook milieubewustzijn en gezondheid een rol. Mensen denken: Die 12 kilometer naar mijn werk, ik pak de e-bike wel. Het is beter voor het milieu en ik pak meteen wat beweging én goedkoper dan de auto.’’

Dezelfde argumenten gelden in grote lijnen ook voor de elektrische auto. Het klimaatbewustzijn daalt in - vliegschaamte is een begrip geworden. En dieselgate heeft het imago van de brandstofauto een deuk gegeven. De Waal: ,,Er was minder oor voor de autolobby in Brussel en werd er meer naar alternatieven gekeken: elektrisch vervoer.’’

Volgens Van Wee maakt het binnen afzienbare tijd financieel niet meer uit of je op benzine of elektriciteit rijdt. ,,Het total cost of ownership - alle kosten dus van aanschaf, onderhoud tot kosten per kilometer - is volgens de jongste inzichten rond 2023 even hoog als bij een brandstofauto. Vooral de langere levensduur van de accu, die gemiddeld 250.000 kilometer meegaat zorgt daarvoor. Dat break even-punt geldt Voor de gemiddelde automobilist. Het maakt nogal uit voor de berekening of je 5000 of 80.000 kilometer per jaar rijdt. Maar dat betekent over een paar jaar niet dat iedereen elektrisch gaat rijden. De aanschafprijs blijft hoog. Iemand die weinig kilometers rijdt kiest dan wellicht toch nog voor een goedkopere benzineauto met hogere brandstofkosten.’’

,,Er zit nog wel een adder onder het gras. Autofabrikanten verdienen nog niets aan de elektrische auto. Het kan zijn dat de daling van de productiekosten niet worden doorgegeven aan de consument in de showroom omdat ze eindelijk eens fatsoenlijke winst willen maken.’’

De speed pedelec

Wie nog verder gaat pendelen gaat voor de speed pedelec, de elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur ondersteuning biedt. Hij kan zo hard dat het voor de wet een brommer is. Een geel brommerkenteken, verzekering, rijbewijs en een aangepaste helm zijn verplicht. Tot en met augustus werden er 3.381 exemplaren geregistreerd en dat was 37,5 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2019.

Voor de wet mag het dan wel een brommer zijn, wie er wel eens op gereden heeft weet dat het een echte fiets is. Alleen door hard mee te trappen is de topsnelheid te halen. Nadeel: de speed pedelec moet binnen de bebouwde kom op de weg en daar voelt niet iedereen zich lekker bij. Fietsen tussen de auto’s voelt niet veilig. Wie voor de snelle e-bike gaat moet investeren. Prijzen beginnen bij zo’n 3600 euro en lopen op tot wel 10 mille. Er rijden er inmiddels 24.000 in Nederland.

De e-scooter

Lang werden ze gezien als duur, traag en met een beperkte actieradius. Dat is voorbij. Ze zijn snel, stil én worden niet gehinderd door toekomstige milieuzones. Een op de vijf nieuwe snorfietsen is inmiddels elektrisch. Tot en met augustus werden er bijna 9000 e-scooters verkocht, in totaal zijn er nu 39.984. Bijna de helft daarvan werd zakelijk geregistreerd. En niet alleen aan pizzabezorgers. De deelscooter in grote steden is altijd een elektrisch exemplaar. Door de beperkingen in het openbaar vervoer stijgt de populariteit van de deelscooter snel. Ook de elektrische brommer (sneller dan 25 km/uur en met helmplicht) wint aan populariteit, er rijden er nu 10.584 rond.

De e-bike

Hoeveel e-bikes er inmiddels zijn is onbekend. Brancheorganisatie Bovag houdt het op meer dan 3 miljoen. Fietsen worden niet geregistreerd. Bovag liet bureau GfK deze zomer onderzoek doen. In mei wisten de fietsspeciaalzaken 58.000 nieuwe e-bikes te slijten, een absoluut maandrecord en liefst 38 procent meer dan in mei 2019. Over de eerste vijf maanden werden 149.000 e-bikes afgezet, 12 procent meer dan een jaar eerder. Dit zijn alleen de verkopen via de vakhandel, alles wat verkocht wordt via internet en bijvoorbeeld bouwmarkten zit niet in de cijfers. Het is zo druk dat op sommige modellen levertijd zit. De vernieuwingen bij de e-bikes gaat onverminderd door. Tegenwoordig zijn ze ‘connected’ met je smartphone. De trend voor 2021: nog krachtiger motoren en displays die ook die ook de navigatie van de telefoon weergeeft.

De elektrische auto

Eind augustus reden er 131.000 elektrische auto’s in Nederland rond. Door corona heeft de autobranche het zwaar, maar elektrisch houdt prima stand. Inmiddels is dit jaar 1 op de 10 nieuwe auto’s een elektrische, vorig jaar was het marktaandeel nog 7,4 procent. In augustus was het aandeel van elektrisch in de verkoop zelfs 16 procent, een record. In 2016 hoopte de overheid in de ‘green deal’met de autosector dat in 2025 15 procent van de auto’s elektrisch zou zijn.

Dat zijn allang niet meer alleen Tesla’s. De Kia Niro is afgelopen maanden een van de meest verkochte elektrische modellen. Porsche, Audi, Skoda, ieder merk heeft inmiddels gelikte elektrische suv’s of sportauto’s in de verkoop. Gigant Volkswagen laat weten dat er treinladingen vol met elektrische ID3’s en ID4’s Nederland in rijden. De aankoopsubsidie voor particulieren was een succes (de pot geld is inmiddels leeg), maar het zijn vooral zakelijke leaserijders die voor elektrisch gaan. Vorig jaar was de Tesla 3 de meest verkochte auto door een ongekend eindejaarssprint van zakelijke rijders die nog wilden profiteren van een lage bijtelling. Ook volgend jaar wordt de bijtelling verhoogd van 8 naar 12 procent, en opnieuw wordt verwacht dat de verkoop van elektrisch eind dit jaar zal pieken.

Van de particulieren die willen leasen kijkt een kwart naar een elektrische auto. De goedkoopste e-auto is de Skoda Citigo: 23.000 euro.

De andere e’s

Er zijn nog veel meer elektrische voertuigen. Er rijden in Nederland 5165 elektrische bestelbusjes rond, 151 kleine vrachtwagen, 903 bussen, 911 motorfietsen, 1342 microcars (tot 45 km/uur), en 1466 trikes en squads. Ook het aantal auto’s dat elektriciteit niet in batterijen meeneemt maar met waterstof stijgt. Er rijden inmiddels 288 waterstofauto’s. Daarnaast is er een heel nieuwe categorie light electric vehicles. Stepjes, elektrische skates, en elektrische hoverboards. Er komen door de sterke verbetering van batterijen en motoren steeds meer modellen. Aantallen zijn niet bekend. Er wordt momenteel nagedacht over hun plaats op de weg en aan welke veiligheidseisen ze moeten voldoen.

