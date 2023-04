E-steps verdwijnen uit Parijs, inwoners stemmen in grote meerderheid tegen ‘overlastgevend’ vervoer

Parijs is de eerste Europese hoofdstad die de deelsteps weer van straat haalt. ,,Op 1 september zullen er geen zelfbedieningsscooters meer zijn in Parijs”, zei de socialistische burgemeester Anne Hidalgo. Zij riep inwoners vooraf op om voor het verbod te stemmen. De steps worden vaak willekeurig op straat neergezet, scheren soms rakelings langs voetgangers en zouden helemaal niet zo milieuvriendelijk zijn als wordt verondersteld.

15.000 steps in de stad

De drie bedrijven die de 15.000 e-steps in de stad aanbieden, hebben lang geprobeerd het verbod tegen te gaan. Ze zijn bang dat het afstraalt op andere steden in Frankrijk en wellicht elders in Europa. Zeker in Frankrijk is de laatste tijd een fel debat gaande over de deelsteps.