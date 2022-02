Een beetje krap, maar zonder ‘spruitjeslucht’: Opel herpakt zichzelf met ijzersterke nieuwe Astra

Wie had ooit gedacht dat Opel een hip automerk zou worden? Je kon jarenlang veel zeggen over het bedrijf dat groot werd met oerdegelijke maar ietwat saaie gezinsauto’s zoals de Kadett en de Vectra, maar niet dat er veel flair omheen hing. Eerder een wat muffe spruitjeslucht, die deed denken aan het weinig uitdagende leven van een hardwerkend Hollands doorzongezin. Lang was Opel de gekookte aardappel van autoland; niets mis mee, maar om nou te zeggen dat je zintuigen geprikkeld werden...

Wel, de laatste tijd is er van die ‘Hollandse pot’ weinig meer te ruiken. Sinds Opel onderdeel uitmaakt van het grote Stellantis-concern, maakt het Duitse merk een opmerkelijke opleving. Alsof het zichzelf helemaal hervonden heeft na de vechtscheiding van General Motors (GM), de Amerikaanse reus die met de matig scorende dochteronderneming uit Europa in zijn maag zat. Sindsdien straalt Opel een nieuw elan uit, dat al werd ingezet met de huidige Corsa maar echt tot wasdom kwam met de uitgesproken, stijlvolle Mokka. Afgaand op zijn uiterlijk zet de nieuwe Astra die lijn overtuigend voort: nu maakt Opel geen muffe muurbloempjes meer, maar opvallend zelfverzekerd ogende auto’s met een duidelijke eigen identiteit. Aardappel anders, zeg maar.

Typisch Opel

Zeker, de nieuwe designtaal doet veel: Opels hoofdontwerper Mark Adams vertaalde de snoet van de eerste Opel Manta succesvol naar een herkenbaar familiegezicht. Visueel smelten de koplampen en de grille samen tot één zwart element, dat in een mum van tijd ‘typisch Opel’ geworden is. Heel knap. Daarbij haalt het merk diverse ontwerptrucjes uit die de Astra L meer karakter geven dan zijn voorgangers: de omgekeerde haaienvin op de flanken is herkenbaar, de bovengemiddeld scherpe vouwen in het plaatwerk geven de oppervlaktes een spannend randje, het verticale derde remlicht in de achterspoiler is allesbehalve saai. Leuk zijn de twee ribben achter de achterportieren, een subtiele knipoog naar de aloude Kadett. Het lijkt wel alsof de Duitsers eindelijk weer plezier mochten hebben in hun werk.

Aan de binnenkant is de Astra een prettig nuchtere auto, al hebben de ontwerpers hier ook redelijk hun best gedaan. Voor de bestuurder staan twee schermen, samengevat in wat Opel het ‘Pure Panel’ noemt. De vormgeving daargelaten oogt de werkplek rustig en blijkt de ergonomie prima: het rechter scherm staat een paar graden naar de bestuurder gedraaid om de bereikbaarheid te vergroten, terwijl duidelijke menuknoppen snel toegang bieden tot functies die je bovengemiddeld vaak gebruikt. De TomTom-navigatie werkt feilloos, de met stem gestuurde assistent doet haar werk redelijk – zij het soms na wat aandringen. Er is bovendien een head-up display leverbaar dat belangrijke informatie in kleur in je gezichtsveld projecteert: fraai, modern en prettig.

Hoewel de Astra veel onderdelen gebruikt uit de magazijnen van andere Stellantis-merken, zie je dat in het interieur niet te veel terug. Inderdaad: de bedieningshendel van de automaat, de deurgrepen, de raamknoppen en de richtingaanwijzerstengels vind je ook terug in modellen van onder meer Citroën, DS en Peugeot, maar dat stoort niet. Belangrijker is dat Opel vast houdt aan bekende goede eigenschappen van het merk: zo kunnen kopers nog altijd kiezen voor puike, ergonomisch ontworpen voorstoelen met AGR-keurmerk. Ze zitten uitstekend, zijn mooi groot en desgewenst op maar liefst zestien verschillende manieren aan te passen op je lijf. Dat klinkt als vanzelfsprekend, maar dat is het vreemd genoeg nog steeds niet: zeker in dit prijssegment geeft Opel het goede voorbeeld.

Achterbankprobleem

De zitpositie achter het stuur is daarbij voorbeeldig: de stoel en het stuur zijn riant verstelbaar, terwijl de raampartijen voldoende zicht rondom bieden. Hier vergt de Astra bovendien minder gewenning dan zijn zustermodel, de eveneens nog verse Peugeot 308, die met zijn kleinere stuurtje en hoger geplaatste tellers niet iedereen even goed past. Helaas maken beide compacte middenklassers dezelfde missers op de achterbank, want daar houdt met name de beenruimte niet over. Dat is jammer, want het maakt de Astra (en 308) meteen minder goed geschikt als auto voor gezinnen met wat grotere kinderen. De toegang tot de achterbank geeft overigens weinig reden tot klagen.

Het achterbankprobleem is meteen één van de weinige echte minpunten aan de Astra, die met een bagageruimte van minimaal 422 liter een acceptabel gemiddelde scoort. Overigens: als je bij de kortere Astra met vijf portieren de hybride versie besteld, slokt het extra accupakket wat liters bergruimte op onder de verstelbare vloer. Het model komt later dit jaar ook als Sports Tourer, en in die stationcar kun je als vanzelfsprekend veel meer bagage kwijt. Een vierdeurs sedan komt niet, een versie met drie deuren evenmin.

Met stekker

Over die hybride gesproken: dat is de versie van de Astra die je wilt hebben. Opel biedt – naast een 1,5-liter diesel – ook keuze uit een 1,2-liter driecilinder benzine met 110 of 130 pk (80 of 95 kW) zónder elektrische ondersteuning, maar de Hybrid rijdt veel prettiger, stiller en soepeler. Voor de duidelijkheid: deze uitvoering heeft een benzinemotor maar is ook deels met een stekker op te laden, waardoor je volgens Opel onder ideale omstandigheden zo’n 60 kilometer elektrisch moet kunnen rijden.

In de praktijk wordt dat eerder ongeveer 45 kilometer, en dat is netjes maar niet indrukwekkend voor een moderne plug-in hybride. Zodra de Astra na de lente op de markt komt, is er eerst keuze uit versie met in totaal 180 pk (130 kW), later komt er ook een sterkere uitvoering met een systeemvermogen van 225 paardenkrachten ofwel 165 kilowatt. De ‘lichte’ versie is al krachtig zat, dus doorsparen is niet nodig.

Opvallend is dat Opel al heeft bevestigd dat er ook een volledig elektrische Astra-e komt, maar vreemd genoeg komt die pas eind 2023 op de markt. Wat de reden is voor deze vertraging wil het merk niet zeggen, maar het is duidelijk dat de markt (in ieder geval in Nederland) al lang klaar is voor zo’n uitstootvrije Astra. Wel een goede zet: de Astra-e komt ook als stationwagen op de markt en die uitvoering is doorgaans het populairst in ons land. Het is goed dat de e-versies in de pijplijn zitten, maar voor nu is het een gemiste kans dat Opel kopers zo lang op die Astra’s laat wachten.

Een echte Opel

Is de Astra nog wel een echte Opel? Die vraag stellen mensen vaak zodra ze horen dat hij op hetzelfde onderstel staat als de Peugeot 308. Ja, zegt een onderstelspecialist van Opel desgevraagd, want ‘we hebben de afstelling volledig aangepast aan onze wensen’. Dat wil zeggen: het Duitse zustermerk koos voor een eigen, meer stevige afstemming van onder meer de vering en demping, terwijl de Astra stijvere stabilisatorstangen kreeg en het karakter van de stuurbekrachtiging opnieuw is gekalibreerd. Dat moet er onder meer voor zorgen dat de Astra, onder meer dankzij betere stabiliteit en een zekerder gevoel bij hele hoge snelheden, meer ‘Autobahn-proof’ is dan zijn broers uit Frankrijk.

Harder dan 130 mochten we niet tijdens de eerste kennismaking met de nieuwe Astra, maar duidelijk is dat deze Opel veel vertrouwen geeft tijdens het rijden. Hij voelt stevig zonder oncomfortabel te zijn, stuurt met zekerheid in en haalt geen vreemde fratsen uit. Zo voelt de besturing heel rechtlijnig en neutraal, op een prettige manier: hij stuurt helder in en vertoont ook in lange bochten geen spoortje nervositeit, terwijl de wendbaarheid prima is. Concurrenten zoals een Ford Focus of een Kia Ceed reageren alerter op bewegingen van het stuur, maar die gedragen zich ook een tikkeltje zenuwachtiger. De nieuwe Astra voelt vooral solide. Ook in die zin is dit wel degelijk een ‘echte Opel’. Maar nu zónder de geur van spruitjes.

