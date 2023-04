Een caravan trek je tegenwoordig ook al met een kleine motor

Vraag: ‘Klopt het dat moderne motoren tegenwoordig krachtiger zijn dan motoren met dezelfde cilinderinhoud van tien jaar geleden? Wij hebben nu een auto met 1.6-motor, maar merken dat die in de bergen soms wat kracht tekortkomt als onze caravan erachter hangt. Inmiddels is onze auto aan vervanging toe en kijken wij naar een Skoda Octavia met een 1.8-motor of een Toyota Avensis 1.8. Iemand zei dat een 1.5 tegenwoordig veel krachtiger is en dat dit voldoende zou moeten zijn voor het rijden in de bergen met een caravan. Is dat waar of is het een mooi verkooppraatje?’