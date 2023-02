Een elektrische auto voor 150 euro per maand? ‘Binnenkort kan dat bij Peugeot’

INTERVIEWNog dit jaar wordt het voor Nederlanders mogelijk om een elektrische Peugeot te rijden voor de opmerkelijk lage prijs van 150 euro per maand. Dat kondigt Linda Jackson, de topvrouw van het Franse automerk, aan in gesprek met onze autoredactie. Er zitten alleen wel wat haken en ogen aan ‘ Peugeot as you go ’.

Het wordt de laatste jaren steeds duurder om auto te rijden. Zeker wanneer je een relatief nieuw model met elektrische aandrijving wilt, lopen de maandlasten in veel gevallen vervelend snel op. Het Franse merk Peugeot komt later dit jaar met een oplossing die de kosten flink moet drukken, zo onthult de ceo van het merk tegenover onze autoredactie. Volgens Linda Jackson heet het concept ‘Peugeot as you go’ en biedt het straks de mogelijkheid om een elektrische Peugeot e-208 te rijden voor ‘slechts’ 150 euro in de maand.

Dat is een veel lager maandbedrag dan je nu zou betalen voor een e-208 met een privé-leasecontract. Volgens de Nederlandse website van Peugeot betaal je in zo’n geval elke maand minimaal 479 euro voor de auto, waarbij je 60 maanden vastzit aan het model en maximaal 10.000 kilometer per jaar mag rijden. ‘Peugeot as you go’ moet een voordeliger alternatief worden voor mensen die minder geld willen betalen voor hun auto. Een proefproject dat Peugeot de afgelopen zes maanden in Frankrijk heeft gehouden, laat volgens Jackson veelbelovende resultaten zien. ,,Het is voor ons heel belangrijk om onze auto’s bereikbaar te houden en dit is daar een goede toevoeging voor”, legt ze uit in gesprek met deze site.

Volledig scherm De Peugeot 208 en e-208 behoren tot de populairste automodellen van Nederland. © tibo

Mevrouw Jackson, die 150 euro is een veel lagere prijs dan automobilisten nu betalen voor hun auto. Waar zitten de addertjes onder het gras?

,,Deze oplossing is echt bedoeld voor mensen die relatief weinig rijden, maar wel willen overstappen op een elektrische auto. Daarom hanteren we een lager starttarief. Daar staat tegenover dat je minder ‘gratis’ kilometers hebt dan bij bestaande contracten; in dit geval zitten de eerste 500 kilometer per maand inbegrepen bij het maandbedrag en dat blijkt goed te werken.”



En wat zijn de overige kleine lettertjes?

,,De exacte en definitieve prijs voor Nederland communiceren we later dit jaar, maar bij de ‘pilot’ in Frankrijk betalen gebruikers zeven eurocent extra voor elke kilometer die zij meer rijden bovenop de eerste 500. Zo heb je in de basis lagere kosten, en kun je zelf de meerprijs in de hand houden.”



Welke andere voorwaarden er voor Nederlandse gebruikers aan het concept zitten kan Jackson op dit moment nog niet definitief zeggen. Zo is nog niet duidelijk of deze maandbedragen daadwerkelijk gaan gelden voor ons land en hoelang de looptijd is van een eventueel contract. Ook is nog niet helder of er meer modellen beschikbaar komen, of je altijd een nieuwe e-208 krijgt of dat de lagere bedragen juist gelden voor gebruikte Peugeot-modellen. Wel belooft Linda Jackson dat ‘Peugeot as you go’ voor het einde van 2023 beschikbaar is in Nederland.

Volledig scherm De e-208 werd onlangs nog vernieuwd door Peugeot; de elektrische versie krijgt onder meer een grotere actieradius en meer motorvermogen. © Peugeot

U bent nu iets meer dan twee jaar de nieuwe topvrouw van Peugeot. Wat zijn de overige plannen voor het merk?

,,We staan er als merk ijzersterk voor, dus mijn droom is om voort te bouwen op de goede situatie die we nu hebben. Belangrijk daarbij is de komst van meer volledig elektrische modellen; vanaf 2025 is ons hele gamma elektrisch verkrijgbaar. Onze klanten zijn en blijven enthousiast over het uiterlijk van onze modellen, dus ook daar bereiden we nu de volgende fase van voor: wat de looks van toekomstige Peugeots betreft hebben we onlangs al een tipje van de sluier opgelicht met de Inception Concept die we onthulden op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorige maand. Die kant gaat het zeker op.”



Verder rijden er volgens Jackson inmiddels negen miljoen Peugeot-rijders rond in wat het merk de ‘i-cockpit’ noemt: de combinatie van een compact stuurwiel en hoger geplaatste tellers die inmiddels kenmerkend is voor de modellen van het merk. ,,Daar krijgen wij ontzettend positieve feedback op, dus ook dat principe werken we verder uit. In de Inception Concept lieten we al de ‘Hypersquare’ zien (een vooruitstrevende vierkant stuur met multifunctionele draaiknoppen, red.) en dat idee komt vanaf 2026 daadwerkelijk in onze auto’s.”

Volledig scherm De Peugeot Inception Concept is een voorbode van de techniek en vormgeving van toekomstige modellen van het Franse automerk. © Peugeot

Peugeot heeft een andere stijl sinds u aan het roer staat. In hoeverre, zou u zeggen, is dat uw verdienste?

Nou, toen ik het stokje overnam was het merk Peugeot al ontzettend gezond, met name in Europa. Maar we hebben wel wat kleur toegevoegd, zou je kunnen zeggen. Onze uitingen zijn letterlijk minder zwart; we hebben ons best gedaan om het merk wat hoger in de markt te positioneren. Dat is gelukt, maar tijdens dat proces werd de sfeer rondom Peugeot soms wel heel serieus. De uitstraling van onze dealers was erg mooi maar ook te koud, te technisch en klinisch: ik vond het aanvoelen alsof je er ook terechtkon voor een Covid-vaccinatie.”



,,Daarom ben ik actief op zoek gegaan naar een warmer gevoel rond ons merk. Inmiddels hoeven we niet meer te verdedigen dat we onze auto’s kwalitatief op orde hebben en dat ze hun geld waard zijn, dus vond ik dat we ons weer met wat meer warmte mogen presenteren. Dat is wel iets dat ik zelf op tafel heb gelegd, ja.”

Waarom vindt u dat zo belangrijk dan?

,,Ik legde het als volgt uit aan mijn team: veel klanten die vandaag de dag een 3008 rijden, rijden die auto omdat ze hem mooi of handig vinden, maar niet zozeer omdat het een Peugeot is. Waar ik naartoe wil is een situatie waarin dat precies andersom is: ik wil dat mensen bewust kiezen voor Peugeot. Dat zij bij ons willen horen omdat zij zich thuisvoelen bij ons merk, bij ons gevoel, en uiteindelijke natuurlijk ook bij ons aanbod. Ik wil dat klanten bij ons merk willen horen, zoals mensen bij bijvoorbeeld Apple willen horen.”



Volledig scherm Zo gaan Peugoet-interieurs en in de toekomst ongeveer uitzien. Het opvallende stuur noemt het merk de 'Hypersquare’. © Peugeot

Bij die merken kopen consumenten niet alleen het merk, maar ook de doordachte producten en het hele ecosysteem dat perfect samenwerkt. Hoe gaat Peugeot dat inkleden?

,,Door die merkbeleving over het hele spectrum naar een hoger plan te tillen. Vroeger kocht je een auto en dat was het dan. Nu kies je een 408 niet alleen vanwege zijn uiterlijk en fijne rijeigenschappen, maar vooral óók vanwege de uitgekiende software die in de auto zit, die betere connected services mogelijk maken zoals het bedienen van je auto door middel van slimme apps. Als wij zorgen dat wij dat hele ecosysteem bovengemiddeld goed voor elkaar hebben, houden we onze klanten bij Peugeot en dat is uiteindelijk het belangrijkste doel.”



Voor de onthulling van de Inception Concept heeft u ook een hele Metaverse-achtige omgeving laten bouwen. Wat voegt dat toe voor uw klanten?

,,Je ziet dat merken steeds meer experimenteren met een digitale wereld en wij doen dat ook. Het geeft ons hele nieuwe manieren van communiceren, omdat we ons verhaal op een fraaiere, meer gedetailleerde manier kunnen vertellen. Met de metaverse die we maakten voor de Inception Concept kon je de auto van dichterbij bekijken dan ooit tevoren, met betere toegang tot meer informatie. Voor onze klanten moet dat uiteindelijk een extra manier worden om nog dichter bij ons merk te komen, zonder dat we de belangrijke fysieke contactmomenten uit het oog verliezen. Digitaal en fysiek gaan elkaar nog beter versterken, daar ben ik van overtuigd.”



Volledig scherm Digitaler: de Inception Concept werd onder meer onthuld in een digitale 'Metaverse'. © Peugeot

Over die Inception Concept gesproken: waagt Peugeot opnieuw de oversteek naar de VS?

,,Laat ik voor eens en voor altijd duidelijk zijn: ons merk komt niet opnieuw op de markt in de Verenigde Staten. We hebben de CES gekozen als locatie voor de onthulling omdat dat een show is vol technologie. En bij onze auto’s draait het tegenwoordig ook meer dan ooit om technologie. Om software, om digitale ecosystemen, over elektrisch en autonoom rijden. Dáárom stonden we daar.”



Is het dan geen wens om Peugeot een wereldwijd merk te laten worden?

,,Dat was voorheen zeker een wens en daar lagen kansen voor ons merk, maar dat was vooral voordat we samengingen met Fiat Chrysler Automobiles en ons nieuwe concern Stellantis ontstond. Op dit moment hebben we al andere merken in ons portfolio zitten (zoals Jeep, Chrysler en RAM, red.) die zijn ontstaan en groot geworden in Amerika, dus is het veel logischer om dat continent over te laten aan die merken.”



Volledig scherm De van oorsprong Britse Linda Jackson (63) is sinds twee jaar ceo van automerk Peugeot. © Peugeot

Tot slot: de Inception Concept is maar liefst 5,20 lang. Komt er weer een écht grote Peugeot?

,,Ook nu moet ik je uit de droom helpen. Er komt geen Peugeot met een lengte van 5,20 meter. Dat gaat niet gebeuren, omdat die markt voor ons merk te klein is en het verdienmodel dus niet aantrekkelijk. Hetzelfde geldt voor een sportieve coupé in de geest van de RCZ of een cabriolet zoals de 206 CC; de liefhebber in ons wil die modellen zeker realiteit laten worden, maar om te overleven moet Peugeot zeer kwalitatieve auto’s met een eigen karakter maken voor grote groepen kopers. Daar zit onze kracht en daar zullen we blijven verrassen.”



