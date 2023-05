Een op drie caravans is gevaar op de weg

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van autobrancheorganisatie Bovag. Voor het eerst heeft Bovag de keuringsgegevens van drieduizend caravans kunnen analyseren. ,,De uitkomsten zijn verontrustend. We zijn ervan geschrokken. Een keuring voor de caravan is niet verplicht. Er is geen apk voor’’, zegt Paul de Waal van Bovag. ,,Mensen die hun caravan laten keuren hebben de veiligheid hoog in het vaandel staan. En als dan al een op de drie niet door die keuring komt, dan geeft dat te denken over de staat van onderhoud bij caravans die nooit worden gekeurd. Met dat in het achterhoofd is de conclusie gerechtvaardigd dat beschouwd over het gehele park van caravans, de noodzaak tot reparatie en onderhoud waarschijnlijk nog veel hoger is.’’

Nooit eerder waren er keuringsgegevens van zoveel caravans. Met een nieuw automatiseringssysteem moet uiteindelijk de technische staat van 50.000 caravans die gekeurd worden bij de Bovag bekend zijn. Er rijden 417.000 caravans in Nederland.

Ruim vier op de tien mankeert wel iets

Vooral caravans ouder dan 20 jaar blijken in slechte technische staat, ruim vier op de tien mankeert wel iets. Bij de exemplaren tussen de 30 en 40 jaar oud, wordt bijna de helft afgekeurd. Met name het remsysteem, essentieel om er veilig mee op pad te kunnen, vertoont vaak gebreken. Volgens de brancheorganisatie, die een tweejaarlijkse keuring adviseert, veroorzaken de tekortkomingen ‘forse veiligheidsrisico’s’ voor zowel de eigenaar van de caravan als andere weggebruikers.

,,Je ziet de gebreken zelf niet’’, zegt caravankeurmeester Taco Smit. De 21 jaar oude Eriba caravan die hij op de brug heeft is van binnen spic en span. Geen vlekken in de crème bekleding of gordijntjes. Een kraakheldere koelkast. ,,Dit zie ik vaak. Je opent de deur van de caravan en hij ziet er prachtig en goed onderhouden uit, maar technisch hebben ze het laten versloffen. Meestal is het geen onwil maar puur onwetendheid. Mensen zien de gevaren niet.’’

Hij duwt met een schroevendraaier tussen de remschoen en de remvoering. ,,De remvoering zit voor een deel los. Eén keer stevig remmen en hij schiet los, slaat tussen de trommel en de andere remschoen en het wiel blokkeert. Je kunt raden wat er dan gebeurt met een caravan van 1200 kilo of meer.’’ De keurmeester van caravanonderhoudsbedrijf Buikema in Kampen kijkt niet op van de resultaten van Bovag dat een op de drie caravans niet door de keuring komt. ,,Dat strookt wel met mijn bevindingen. Ik keur driehonderd caravans per jaar.’’

Klapband

Volledig scherm © VINCENT JANNINK Er is meer loos met de oude Eriba. De originele breekkabel is een keer kapotgegaan en gerepareerd door een nieuwe breekkabel aan het oog van de vorige te koppelen. ,,Dat mag dus niet. Als de caravan losschiet omdat ie niet goed aangekoppeld was moet de breekkabel de rem aantrekken, maar bij deze zal de kabel gewoon losschieten.’’



De banden van de Eriba zijn van 2011, terwijl Bovag stelt dat 6 jaar eigenlijk het maximum is. Hitte en zonlicht hebben het rubber dan te veel aangetast. ,,Bij een band kunnen haarscheurtjes ontstaan die je niet ziet. Vooral rond de velg die heel heet kan worden bij het rijden en remmen. Mensen denken: het profiel is nog goed dus de band is nog prima. Het slijt niet dus er is geen gevaar, wordt er gedacht. Totdat je een klapband krijgt.’’

Grote probleem

De Eriba heeft nóg een probleem. De drukregelaar, die de gasdruk reduceert, en de slang van de gasfles zijn al ver over de uiterste datum heen. Eigenlijk moeten die iedere vijf jaar worden vervangen. ,,Als het membraan van de verdeler scheurt en jij gaat koken dan ben je in één keer heel veel haar kwijt. Of erger heel je caravan brandt uit. Ik krijg ze binnen die dat is overkomen.’’ Banden, remmen, breekkabel en gasinstallatie, de eigenaar kan een rekening van 800 euro tegemoet zien.

,,Het grote probleem is dat deze caravan in deze toestand dus mét mankementen zo de weg op mag. Er is geen verplichte keuring. Ik vind dat er eigenlijk een verplichting zou moeten zijn om iedere twee jaar je caravan te laten keuren. Voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.’’

Binnen de EU wordt wel gediscussieerd over een verplichte keuring voor caravans, maar het gaat naar verwachting nog jaren duren voordat alle lidstaten het eens zijn.