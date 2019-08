Een open SUV: waarom maakt VW deze T-Roc Cabrio?

Volkswagen introduceert binnenkort een autotype dat we bijna nooit zien: een cabrioletversie van een SUV. De open auto is op basis van de T-Roc, heeft een canvas dak dat in negen seconden opent en verschijnt in het voorjaar van 2020 op de weg.

De reden waarom Volkswagen zo’n vreemde auto introduceert laat zich raden: op dit moment zijn zogenoemde SUV’s (Sports Utility Vehicles, ofwel stoer uitziende auto’s met een hoog koetswerk) populairder dan elke andere soort. Bovendien geven kopers in dit deel van de markt relatief veel geld uit aan hun auto, daar probeert het Duitse merk nu dus een graantje van mee te pikken. De dichte T-Roc verkoopt goed volgens Volkswagen, deze open variant moet het succes uitbreiden.

De T-Roc Cabrio krijgt dus een elektrisch bedienbaar dak van zacht canvas, dat zich in negen seconden opent en achterop de auto wordt opgevouwen. Dat kan rijdend tot een snelheid van 30 kilometer per uur. Opmerkelijk: de normale T-Roc heeft vier portieren en een grote vijfde deur, de cabriolet moet het twee langere zijdeuren doen terwijl de achterklep veel korter is. Hiermee wordt de T-Roc Cabriolet voorlopig de enige open auto die Volkswagen levert: de open versies van de Golf en de Beetle zijn inmiddels uit productie.

Volledig scherm De VW T-Roc Cabrio © Volkswagen

De enige autofabrikant die de laatste jaren een soortgelijk model heeft gemaakt is Land Rover. Er bestaat immers een open versie van de vorige Range Rover Evoque. Die cabriolet is in ons land nauwelijks verkocht en had een prijskaartje van ongeveer een ton aan euro’s.

Style en R-Line

Volkswagen levert de T-Roc Cabrio vanaf de lente van 2020 in twee verschillende versies: de Style is de standaard, terwijl de R-Line (zie de witte auto op de foto’s) stoerdere bumpers en sportievere details laat zien. Er is alleen keuze uit twee benzinemotoren: de 1.0 TSI driecilinder met 115 pk (85 kW) en de 1.5 TSI met vier cilinders en 150 pk (110 kW).

Prijzen zijn nog niet bekend, de T-Roc Cabrio is in het echt te bewonderen tijdens de internationale autotentoonstelling van Frankfurt begin september.

