Eerste beelden van crash voormalig Top Gear-presentator te zien

Voormalig Top Gear -presentator James May had vorige maand een ongeluk tijdens het filmen van de laatste aflevering van The grand tour . Inmiddels zijn de eerste beelden van de mislukte stunt in een tunnel in Noorwegen opgedoken op internet.

De scènes werden opgenomen in Noorwegen, op de ontmantelde marinebasis Olavsvern. James May bestuurde op dat moment een Mitsubishi Lancer Evolution 8. Hij reed naar verluidt 121 kilometer per uur toen hij tijdens een remmanoeuvre tegen de muur aanreed.

Gebroken rib en hersenscan

De presentator is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels genezen verklaard, nadat hij was behandeld voor een gebroken rib en een hersenscan had ondergaan. Volgens The Sun vond het incident plaats tijdens een uitdaging waarbij May, samen met co-presentatoren Jeremy Clarkson en Richard Hammond, auto’s door een tunnel naar een rotswand reden op een Noorse marinebasis.

Scandinavian Flick

Aan het einde van de tunnel zouden de heren een Scandinavian Flick uitvoeren: een truc die rallyrijders gebruiken om snel een bocht te ronden. Het ongeval werd naar verluidt veroorzaakt door een storing in de tunnelverlichting, waardoor May later remde dan noodzakelijk was. Het filmen werd gestaakt, maar werd binnen een paar dagen weer hervat.

Richard Hammond ook al betrokken bij ongeluk

Het incident was niet het eerste auto-ongeluk achter de schermen van The grand tour. In 2017 was Hammond betrokken bij een ernstig ongeval waarbij hij reed met een snelheid van meer dan 500 km/u. Nadat de rechtervoorband het begaf raakte de auto in een slip. Hammond moest uit het wrak worden gezaagd en liep schade aan zijn oog op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee weken in coma lag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.