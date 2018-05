Eerste driedimensionale zebrapad in Duitsland is alweer weg

Interesse

De stad heeft voldaan aan de eis om het zebrapad voor 18 mei te verwijderen. De burgemeester van Schmalkalden, Thomas Kaminski, heeft echter aangekondigd dat hij wilde blijven vechten voor de 3D-zebra. Stadsdeel Lehndorf in Braunschweig zou in februari de Duitse primeur krijgen, maar daar werd op het laatste moment tegengestemd. Veel steden toonden interesse in het initiatief, maar de kans is groot dat het nu klaar, over is.