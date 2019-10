Eerste elektrische DS blijft achter bij de concurrentie

Van nu af aan worden de topversies van alle modellen deels of volledig elektrisch, belooft DS Automobiles. Die keuze voor topversies brengt meteen een niet zo plezierige eigenschap met zich mee: goedkoop zullen ze niet zijn. De DS 3 Crossback E-Tense maakt echter duidelijk dat het zich terugbetaalt met veel luxe en comfort.

Zakelijke rijders kunnen dit jaar niet meer profiteren van 4 procent bijtelling bij deze DS. Hij wordt namelijk pas in april 2020 uitgeleverd. Eerder is de auto met 3-fase laadtechniek namelijk niet beschikbaar en de Nederlandse DS-importeur wil zijn gewaardeerde klandizie niet opzadelen met minder laadcapaciteit. De DS 3 Crossback E-Tense kan wel al worden besteld, met prijzen vanaf 43.190 euro.

Dat is een bedrag waarmee de – in de bewoording van DS – “eerste elektrische premium-SUV in het B-segment” niet eens zoveel duurder is dan de bij zakelijke rijders erg populaire Hyundai Kona Electric en Kia Niro Electric. Leggen we de technische specificaties van deze auto’s naast elkaar, dan vegen de Koreaanse concurrenten gemakkelijk de vloer aan met de DS 3 Crossback E-Tense.

Ze hebben een krachtiger motor (204 pk, 395 Nm) en hun grotere (64 kWh) accupakket heeft een grotere capaciteit – goed voor een bereik van een kleine 450 kilometer. Doordat de DS 3 Crossback E-Tense op hetzelfde platform staat als de Peugeot e-208, deelt hij ook diens veel bescheidener 136 pk elektromotor.

Net als in de e-208, bedraagt de capaciteit van het accupakket 50 kWh. Volgens de WLTP-verbruiksnorm moet bij het opgegeven gemiddelde energieverbruik van 16,7 kWh/100 km een reikwijdte van 320 kilometer binnen het mogelijke liggen. De wielbasis van de DS 3 Crossback is nauwelijks langer dan die van de e-208, met 1,8 centimeter meer ruimte tussen voor- en achteras, hebben de Fransen niet de moeite genomen om nog een paar batterijcellen extra in de bodem van de auto te leggen.

Zuiniger rijden = vermogen inleveren

De drie rij-programma’s die in de software van de DS 3 Crossback E-Tense zijn voorgeprogrammeerd, bieden de keuze uit drie vermogens-maxima. De voltallige 136 pk (100 kW) staat alleen in Sport tot je beschikking, maar schakel je via Normal over naar Eco, dan wordt steeds een puntje van 20 kW van de vermogens-taart afgesneden. De elektromotor brengt dan óf 108 pk, óf 81 pk over op de aangedreven voorwielen. In de stad is met het Eco-programma goed te leven, maar eenmaal buiten de bebouwde kom verlang je al gauw naar meer voortstuwingskracht. Met in het Sport-programma alle trossen los, accelereert de DS 3 Crossback E-Tense in 8,7 seconden naar de honderd. Veel concurrenten zijn aanzienlijk sneller. De topsnelheid van de auto is begrensd op 150 km/h.

App

Is de stroom op, dan kost het aan een snellaadstation van 100 kW een halfuurtje om de batterijen weer voor 80 procent gevuld te krijgen, goed voor weer zo’n 250 kilometer stroom. Na aflevering krijgt de gebruiker in het eerste jaar gratis toegang tot de Free2Move-app (daarna zo’n 5 euro per maand). Door in deze app een bestemming in te voeren, wordt in de berekende route al rekening gehouden met het laadmoment. De app laat zien waar je terecht kunt voor een half uurtje opladen, en mocht de aangegeven paal tussentijds door een andere elektrorijder in gebruik worden genomen, dan stuurt Free2Move je naar een andere beschikbare laadpaal. Op je smartphone zie je meteen wat je ter plekke voor een kilowatt stroom moet afrekenen.

Compleet

Die vanafprijs van 43.190 euro voor een standaard uitgevoerde DS 3 Crossback E-Tense, is gezien de technische verschillen met de concurrentie uit Korea toch een puntje waar we het nog even over willen hebben. Want hoe wordt de minder krachtige motor en de kleinere accucapaciteit terugbetaald? DS Automobiles zal proberen je te overtuigen met de complete standaarduitrusting van de auto, en de talrijke mogelijkheden die er zijn om de aankleding op te waarderen. Zodat de prijs van de auto razendsnel wordt opgestuwd. Het kost weinig moeite om de prijs naar de 50 duizend euro te tillen, wanneer je bij de configuratie alles aanklikt wat je hebberig maakt.

Intrigerend

Los van alle luxe, is de DS 3 Crossback E-Tense door zijn eigenzinnige vormgeving ook een intrigerende auto. Heus niet iedereen zal gecharmeerd zijn van de haaienvinnetjes in de achterportieren of de grillige vorm van de koplampen, zoals ook het consequent doorgevoerde ruitpatroon in het interieur lang niet iedereen zal behagen.

De DS 3 Crossback E-Tense is echter een erg comfortabel rijdende auto, met een onderstel dat naar oud Frans gebruik weer een enorm absorptievermogen heeft, en met zachte stoelen die erg lekker zitten. DS Automobiles heeft niet beknibbeld op de geluidsisolatie, zodat rol-geluiden en rijwind keurig buiten de deur blijven. Staat ruimte ook hoog op je prioriteitenlijstje, bijvoorbeeld doordat de ledematen van de kinderen beginnen door te schieten, dan luidt al snel de conclusie dat (vooral) de Kia Niro een verstandiger keus is. Wanneer je het er voorin van neemt in de DS, dan is op de achterbank amper nog ruimte om een laptoptas om de vloer te plaatsen.

Dit alles maakt de DS 3 Crossback ook met elektrische aandrijving en daarbij horende lage bijtelling (volgend jaar: 8 procent) vooral tot auto voor de zakelijke rijder met het autohart op de juiste plaats.

Volledig scherm DS3 Crossback E-Tense © DS