Eerste elektrische SUV van Mercedes-Benz: de productie is begonnen

Daimler is begonnen met de productie van de EQC, volgens de fabrikant de eerste auto van Mercedez-Benz die volledig elektrisch wordt aangedreven. Dit is niet helemaal waar. In de afgelopen jaren maakt Mercedes ook al een elektrische variant van de supersportwagen SLS ( de SLS AMG Electric Drive) én een volledig elektrische versie van de B-Klasse. Maar eerlijk is eerlijk, de EQC is wel het eerste model dat in grootschalige serieproductie gaat. Bovendien is hij de eerste elektrische SUV van het merk.